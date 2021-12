Több száz alkalommal élvezett el kamasz fia barátjával a tanárnő

Az affér a vádirat szerint egy házibulin kezdődött, ahol Weddle fia és a kamasz is jelen volt. A tini részegen megpróbálta meggyőzni barátja anyját, hogy feküdjenek le, aki többször is kiemelte, hogy ez mennyire nem helyes, ennek ellenére azonban belement a szexbe a kiskorúval. Ezt követően gyakorlatilag napi rendszerességgel lefeküdtek, hol a fiú, hol a nő házában, autóban vagy épp a tengerparton, emellett rendszeresen meztelen képeket küldözgettek egymásnak, valamint az asszony ajándékokkal is elhalmozta: telefont, karkötőt, nyakláncot vett neki.