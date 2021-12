Végre kiderült, meddig védenek a koronavírus elleni oltások

Közérthetően foglalta össze a Magyar Tudományos Akadémia négy neves kutatója, mit kell tudni a koronavírus elleni vakcinákról. A tudósok kiemelik, hogy a védőoltások nem okoznak valódi betegséget, csak imitálják a fertőzést. Ezzel veszik rá a szervezetet, hogy később ellenálló legyen a vírussal szemben.

A Magyarországon engedélyezett összes vakcina hatékony, hiszen annak lehet tekinteni egy oltást, ha 50% feletti védettséget biztosít. Ennek az összes megfelel a koronavírus mindegyik variánsával szemben. A teljes védettség mindegyik oltóanyag esetében legkésőbb három héttel a beadást követően kialakul. Az immunitást csak fokozza, ha az oltott már átesett a fertőzésen, akár tünetmentesen is – szögezték le a tudósok.

Meddig véd az oltás?

A jelenlegi adatok alapján 3-6 hónapig maradhat fenn a teljes védettség – írják a tudosók.

Ez természetes módon egy idő után csökkenni fog. Ezért van szükség a harmadik, emlékeztető oltásra, hogy az immunválasz hosszú ideig megfelelő szinten maradhasson. A második dózis után négy hónappal már javasolják a harmadik oltást is.

„Ami a harmadik és további (emlékeztető, „booster”) oltásokat illeti, a teljes oltási sor várhatóan 6–9 hónapig hatékony. Az emlékeztető oltást korábban inkább a fertőzésnek kitett, veszélyeztetett egyéneknek ajánlották, de ha a második oltás után legalább 4 hónap eltelt, lényegében mindenkinek javasolt.”

Gyerekeknek, kismamáknak is javasolt

A szakértők szerint a koronavírus a fiataloknál ritka esetben akkor is képes súlyos szövődményeket előidézni, ha a betegség során enyhe tüneteket produkált. Az 5 évesnél idősebb gyermekek oltásával kapcsolatban született tanulmányok azt igazolják, az ő körükben is hatékony és biztonságos a vakcináció. Várandósság alatt mRNS-oltás alkalmazható (alternatívaként AstraZeneca szóba jöhet). Az oltás tervezetten a terhesség 12. hetétől a 35. hetéig adható be - emelik ki a tudósok.