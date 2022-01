Szörnyű, amit felfedeztek a koronavírusról, minden sejtünket megfertőzheti

Az egész emberi testbe, annak minden porcikájába eljuthat a koronavírus.

44 ember boncolása után arra jutottak a kutatók, hogy bár a koronavírus nagyobb része egyértelműen a tüdőben és a légutakban volt megtalálható,

a betegek 80 százalékánál a fertőzésre utaló jelek a szív- és érrendszerben, 73 százalékánál a gyomorban és a bélrendszerben, 68 százalékánál pedig az izomban, a bőrben, a zsírban és az idegszövetekben is jelen volt.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet tudósai az eddigi legátfogóbb vizsgálatot végezték el, a publikálás előtt álló anyagról a Bloomberg News számolt be. A vizsgálatot 2020 áprilisa és 2021 márciusa között végezték el, akkor, amikor még kevés ember volt beoltva, így a szervezetet nem védte semmi a vírus ellen. Emellett a különböző variánsok – delta, omikron – felbukkanása szintén változtathat az eredményeken.

A szakemberek összesen a test 85 különböző pontjáról vettek mintát, és ebből 79-ben megtalálták a koronavírust – még az agyból vett mintákban is. A vírus RNS-nyomait bizonyos esetekben hónapokkal a tünetek kezdete után is meg lehetett találni a szervezetben. Volt olyan elhunyt is, akinél a tünetek megjelenése után 230 nappal is kimutatható volt a vírus RNS-e. Az elhunyt és felboncolt emberek többségénél a koronavírus súlyos megbetegedést okozott, ám még azoknál is megtalálható volt a szervezetben a vírus, akiknek közepes vagy enyhe tünetei voltak.

Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem találtak arra utaló jelet, hogy a koronavírus a légzőrendszeren kívül a szervezet más részeiben gyulladást okozott volna. Ez azért lényeges, mert ez kulcsszerepet játszhat abban, hogy a vírus hosszú ideig is a szervezetben tudjon maradni.