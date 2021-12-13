Friss: Nagyot ugrott a fertőzöttek és az elhunytak száma hétfő reggelre

Egy nappal korábban 269 728 230 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 301 408 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 49 921 405 ember. A halálos áldozatok száma 797 346.

Indiában 34 690 510 fertőzöttet és 475 434 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 177 059 fertőzöttről és 616 457 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 10 881 189 a fertőzöttek száma, és 146 896 ember halt meg a betegségben.

Oroszországban 9 842 021-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 283 815-re emelkedett.

Törökországban 9 042 149 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 79 151.

Franciaországban 8 362 843 fertőzöttet és 121 416 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 6 546 010 fertőzöttet és 105 758 halottat tartanak nyilván.

Iránban 6 154 813 a fertőzöttek és 130 722 a halottak száma.

Spanyolországban 5 290 190 fertőzöttet és 88 381 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 225 517 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 134 831.

Lengyelországban 3 828 248 fertőzöttet és 88 479 halálesetet tartanak nyilván.

Ukrajnában 3 733 967 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 96 695 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.