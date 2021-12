Újabb 154 áldozatot követelt a Covid-járvány Magyarországon

A beoltottak száma 6 208 430 fő, közülük 5 923 284 fő már a második oltását is megkapta, 3 065 350 pedig már a harmadik oltást is felvették.

A december 17-i adatok szerint 4977 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 218 295 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 530 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 026 254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154 511 főre csökkent. 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen – írja a Koronavírus.gov.hu oldala.

Újabb oltási akció

Az Oltási akció keretében ismét időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást péntek délután és szombaton a kórházi oltópontokon. Most ismét akár előzetes időpontfoglalás nélkül is felvehető az oltás a kórházi oltópontokon. A csütörtökön kezdődött újabb Oltási akció keretében a következő időpontokban lehet még menni az oltópontokra előzetes időpontfoglalás nélkül:

december 17. pénteken 14-18 óra között,

december 18. szombaton 10-18 óra között.

Az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják a kórházi oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy házi gyermekorvosoknál lehetséges.