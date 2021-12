A háziorvos elárulta, oltathatjuk-e, ha beteg a gyerek

Sok szülő érdeklődött 5-11 év közötti gyermekük oltásáról, a többség a vakcináció mellett van, ez alapján akár a praxisomba tartozó korosztály háromnegyede is megkaphatja a Covid elleni Pfizert ─ árulta el Dr. Bense Tamás lapunknak a múlt hét óta kezdődött igényfelmérés alapján. A gyermekorvos szerint fontos, hogy a 12 év alattiak is megkapják a koronavírus elleni oltóanyagot, mert ha tünetmentesen is esnek át a betegségen, hetekkel később náluk is kialakulhat úgynevezett sokszervi gyulladás. ─ Emellett ez a korcsoport észrevétlen terjesztője is lehet a vírusnak, így véletlenül a nagyszülőket is megfertőzhetik, ami az ünnepekre készülve egy elég fontos szempont ─ emelte ki a gyermekorvos.

Fotó: Shutterstock

Az interneten kell intézni mindent

A regisztrálni csakúgy, mint a felnőttek esetében a vakcinainfo.gov.hu-n keresztül lehetséges a gyermek a TAJ-számával, a lakcímével, a szülő telefonszámával, és egy olyan e-mail cím megadásával, amit még nem regisztráltak az oldalon, ide fog érkezni a visszaigazolás. Ezután lehet az oltó gyermekorvosnál telefonon, vagy a kórházi oltópontra eeszt.gov.hu-n időpontot foglalni.

Mindkét szülőnek bele kell egyeznie

A 18 év alattiak oltásához szülői hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni, ami a regisztrációs vakcinainfo.gov.hu honlapról tölthető le. A szülő és gyermek személyi dokumentuma mellett a gyermek TAJ-kártyájára is szükség lesz az oltáshoz. A beleegyező nyilatkozathoz hivatalosan annak a szülőnek a beleegyezése kell, akinek felügyeleti joga van a gyermek felett, együttélőknél mindkét fél hozzájárulására szükség van, elváltak esetében a megosztott felügyeletnél is szükséges az apa és anya aláírása. Vitás esetekben a gyámhatóságnak joga van a másik fél helyetti jóváhagyás megadására.

Fotó: Bors

Enyhe náthára még lehet oltatni

Azt szoktuk javasolni, hogy betegen ne vigyék a gyermeket közösségbe, sem oltatni. De a téli időszakban ennél a korosztálynál gyakoriak a náthás panaszok, egy enyhe orrdugulás, orrfolyás még nem kizáró tényező, azonban minden esetben előzetes orvosi vizsgálat dönti el, hogy épp oltható-e a gyermek.

─ ismertette Bense Tamás.

Mire számíthat az oltás után?

─ Oltási reakció kevésbé fordul elő a gyerekeknél, szúrás helyén karzsibbadás, enyhe hőemelkedés, levertség, fejfájás ritkán jelentkezhet, ennek ellenére az oltás napján is be lehet vinni a gyereket az óvodába, iskolába, ugyanis általában csak estére jöhetnek elő a panaszok, amit az éjszakai alvás el is mulaszt. A következő nap, ha jól van a gyermek ismét vihető közösségbe, ha a szülő máshogy nem dönt. Azok a gyermekek, akik korábban már átestek a koronavírus betegségen, a felépülésük után 3 hónappal olthatóak.