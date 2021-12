Elég nyugodt, szinte békebeli karácsonya volt a magyar egészségügynek ahhoz képest, hogy más országokban a koronavírus milyen nagy terhelést okozott” – mondta a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1 aktuális tegnap reggeli műsorában. Wikonkál Norbert azt mondta: egyre több ország híradásában lehet látni, belátták, hogy a harmadik oltás beadásának késői megkezdése hiba volt.

– Magyarország ebben zseniális volt, mivel időben kezdte el adni a harmadik oltást – tette hozzá. A főigazgató elmondta, jelenleg messze a harmadik közös oltásokat adják be mostanában országszerte, de szerencsére rengetegen vannak, akik meggondolták magukat, és most kérik az első oltásukat.

Wikonkál úgy véli, csak akkor lehet a fertőzési láncot megtörni, ha a gyerekek is megkapják a koronavírus elleni védőoltást.

A koronavirus.gov.hu tegnapi legfrissebb adatok szerint meghalt 436, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 7989 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon – ez a múlt csütörtöktől vasárnapig tartó időszak összesítője. A kormányzati portálon azt írják: az aktív fertőzöttek száma 118 633 fő. Kórházban 4063 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns hazánkban is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére buzdítják az oltatlanokat, továbbá a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. A szülők számára pedig folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához.

Fotó: Borsonline Sikeres az oltási akció

Eredményes a regisztráció nélküli oltás

Az eddigi oltási akciók eredményessége után januárban újból lehetőség nyílik a regisztráció nélküli oltakozáshoz – adta hírül a koronavirus.gov.hu. A terv szerint minden csütörtök és péntek délután, illetve szombaton is tartanak oltási akcióhetet a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben. Az Országos Oltási Munkacsoport megbízásából a háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat, így a rendelési időben végzett oltásokon kívül is tudják fogadni a pácienseket. Ennek fényében januárban legalább egy péntek délután és egy szombati napon is lehetőséget kell biztosítani, hogy oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül. Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nemcsak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót.

Nyitva vannak az oltópontok

A kórházi oltópontok továbbra is nyitva vannak az alábbiak szerint:

December 27-30. 8-18 óra között

December 31. péntek 8-16 óra között

Január 1. szombat 8-16 óra között