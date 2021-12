Ez lesznek a legfontosabb változások 2022-ben

Mivel a gazdaság a járvány ellenére is erősödött, ezért tovább lehet növelni a béreket, tovább lehet csökkenteni az adókat, és tovább lehet bővíteni a támogatásokat - közölte Dömötör Csaba

Jön a családi adóvisszatérítés, csökken a munka közterhe, adómentességet kapnak a fiatalok, emelkednek a nyugdíjak, és folytatódnak a béremelések.

Melyek a legfontosabb változások 2022-ben?

Dömötör Csaba az év utolsó napján, a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban foglalta össze milyen változások lesznek 2022-ben. Kifejtette: január elsejétől a minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer forintra nő, ami háromszoros növekedés a kormányzás kezdetéhez képest.

Folytatódnak továbbá a béremelések. Az ápolók keresete januártól - a több hullámban végigvitt béremelési program részeként - 21 százalékkal emelkedik.

Az orvosok is magasabb fizetésre számíthatnak. Egy három éve rezidensként dolgozó orvos átlagosan havi 788 ezer forintra számíthat, míg egy olyan orvos, aki több mint két évtizede van a pályán több mint 2 millió forintot is kaphat. Megjegyezte: mellettük mások is magasabb fizetésre számíthatnak. Emelkedik a bölcsődei dolgozók, a tanárok, az óvónők, a kulturális-, és szociális ágazatban dolgozók bére, mint ahogy a rendvédelmi dolgozóké és a katonáké is - sorolta az államtitkár, hozzátéve, hogy a hivatásos állomány tagjai hathavi fegyverpénzt is kaphatnak.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: szeretnék, ha a piaci szférában is tovább növekednének a bérek. Ezt a kormány további adócsökkentésekkel segíti. Ezért csökken a munka közterhe 17-ről 13 százalékra. A magyar vállalkozásoknak így nagyobb mozgástere lesz abban, hogyha van rá lehetőségük, akkor magasabb fizetést adjanak. Felhívta a figyelmet, hogy 2022-ben minden korosztály számíthat plusz támogatásra. Mint fogalmazott: "egy régi adósságot" törlesztenek azzal, hogy visszaépítik a 13. havi nyugdíjat teljes egészségben. "2009-ben elvették, most visszaépítjük" - jelentette ki, hozzátéve: emellett januártól a nyugdíjak is emelkednek 5 százalékkal.

Mivel a gazdaság újra szépen erősödik, ezért jöhet a családi adóvisszatérítés - mondta, kifejtve: ez arról szól, hogy a gyermeket nevelő családok teljes egészében visszakapják a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat. "Ilyen még nem volt korábban" - jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: ez akár 50-100 ezer forintos támogatást is jelenthet.