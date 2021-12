Egy héttel korábban érkezik az 5-11 évesek vakcinája

A tervezettnél egy héttel korábban, már december 13-án elkezdik kiszállítani az Európai Unióban, így Magyarországon is, a német BioNTech és az amerikai Pfizer vakcináját az 5-11 éves korosztálynak – írja Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter tájékoztatása alapján az MTI.

Komoly kockázatok a gyerekeknél is

Dr. Bense Tamás háziorvos a Borsnak a gyerekek fertőzése kapcsán kiemelte: rájuk is lehet veszélyes a koronavírus.

– A tünetmentesség után 3-4 héttel jelenhet meg a sokszervi gyulladás, ami szívizomgyulladással,

tüdőgyulladással vagy -elhalással jár, emellett pedig a máj, a vese, az idegrendszer és a bőr is megbetegedhet. Ennek a gyógyítása hosszú hetekbe, sőt, hónapokba telik. A posztcovid szindróma ugyanúgy bekövetkezhet náluk is, ami fáradtsággal, nehézlégzéssel járhat – sorolta a veszélyeket Bense Tamás, aki arra is felhívta a figyelmet: a Covidos gyermek is kerülhet intenzív osztályra, akár lélegeztetőgépre, szélsőséges esetben pedig ők is belehalhatnak a betegségbe. A szakember testközelből tapasztalja a negyedik hullám berobbanását.

– Egyre több a beteg, intenzív a fertőzöttség. Nem véletlen, hogy akár egész osztályok állnak át távoktatásra, amit a betegség arányában rendelnek el. A rendelőben is egyre nagyobb a fertőzöttek jelenléte – magyarázta a családorvos.

A 12-17 éves korosztály oltása jól halad

Az Oltási akció kezdete óta már 15 ezer 12-17 éves oltását kérték a szülők, közülük 11 ezren az első oltásra érkeztek, közel ezren pedig a megerősítő harmadik oltást is felvették. A 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 57%-os. A 12-15 éves korosztály átoltottsága egy hónappal később indult, átoltottságuk 38%-os.