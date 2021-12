Szülés utáni fotót posztolt a magyar műsorvezető, teljesen odavannak kisfiáért

Lékai-Kiss Ramóna majdnem két évtizede robbant be a köztudatba a Barátok közt Zsófijaként. Azóta rengeteg minden megváltozott az életében: immáron műsorvezetőként láthatjuk a tévében, rátalált a szerelem, és nemrégiben édesanyai feladatokat is ellát. Férjével, Lékai Máté kézilabdázóval 2016-ban hozta össze a sors, három évre a találkozásra már össze is kötötték az életüket, majd Noé még abban az évben megszületett. Szülei nem rejtik őt el a nagy nyilvánosság elöl, és a nagyközönség láthatja, hogyan cseperedik.