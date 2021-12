Süllőzésre fel! Ősi sárkányokat rejt a Duna

– Előnyben vannak azok a pecások, akik nyáron is süllőznek, hiszen a lehűlő vízben sem változtatnak helyet, vagyis ha a meleg időszakban már kitapasztaltuk, hol rabol, akkor érdemes oda télen is visszatérni, mert biztosan most is ott vannak – tette hozzá Kálmán, aki kiemelte: a rutintalanabbak se csüggedjenek, keresőhorgászattal ők is eredményesek lehetnek. – A már említett mélyebb, lassabb folyású részek mellett a kövezések, akadók mentén érdemes még próbálkoznunk. A másik jó és eredményes módszer, ha a helyi pecásoktól kérünk segítséget.