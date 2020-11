105 nap alatt győzte le a koronavírust az ápolónő - Hajnalka: csoda, hogy élek!

Nagy Gergelyné Hajnalka, a tatai Árpádházi Szent Erzsébet Kórház nővére egy éjszakai műszak idején lázasodott be.

A felettesem azonnal hazaküldött, másnap pe­dig első dolgom volt értesíteni a háziorvost – fo­gott bele kálváriájába az asszony.







Hajnalka a rehabilitáció után járókerettel már 600 métert is meg tud tenni © Zantleitner Ingrid

– A lázon és a köhögésen túl na­pokig nem volt tünetem, majd a hetedik napon hirtelen elkezdtem fulladni, de annyira, hogy beszélni sem tudtam. Ekkor azonnal kihívtam a mentőt. Arra em­lékszem, hogy beszálltam a mentőbe, de azt, hogy utána mi történt, csak onnan tudom, hogy elmesélték. A családom elmondta, hogy a mentő nem tudott elindulni velem, mert stabilizálni kellett az állapotomat. Az élete­mért küzdöttek – mesélte a Borsnak Hajnalka. Székesfehérvárról az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe szállították, ahol 105 napot töltött az intenzív osztályon.

68 napig voltam mélyaltatásban, ekkor műtüdőt is kaptam, mert nem volt légzőfelületem. Az orvosok már lemondtak rólam. Mondták a családnak, hogy ha csörög a telefon, ne számítsanak semmi jóra. A családom a 44. napon szigorú előírások mellett bejöhetett hozzám elköszönni, de ők nem mondtak le rólam. Ekkor fordult meg a kocka – mesélte Hajnalka, aki cukor- és pajzsmirigybetegként a veszélyeztetett csoportba tartozott. A betegség következtében Hajnalka 26 kilót fogyott, leállt a veséje, és vérátömlesztésre is szüksége volt. Szeptember 9-én Hajnalkát kiengedték a kórházból, és hazatért, belátta, megszokott életét képtelen folytatni, komoly segítségre, rehabilitációra van szüksége. A há­romhetes rehabilitáció után ma már 600-700 métert is ké­- pes járókeret nélkül megtenni. Az asszony megpróbáltatásai azonban még koránt sem értek véget.







A fertőzés miatt nem volt légzőfelülete, 68 napig műtüdőn volt © MTVA