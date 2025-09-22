Ég és föld közötti luxus utazás: így utazik a világ leggazdagabb egy százaléka

Amíg a legtöbben alig több mint 50 000 forintot költünk egy fapados jegyre, a világ leggazdagabb utasai egészen más dimenzióban repülnek. Létezik a hétköznapi, megszokott járat, és van az a kategória, amelyből a legenda lesz – egy olyan luxus utazás, amely mellett a business class is szánalmasan komolytalannak tűnik.

Az Etihad légitársaság The Residence szolgáltatása valóban kimeríti a luxus utazás fogalmát.

Fotó: Abdul N Quraishi - Abs / shutterstock

The Residence, a luxus utazás szinonimája

Képzeljünk el egy saját lakást, amely sok ezer méter magasan lebeg a felhők felett: külön nappali, hálószoba, fedélzeti zuhanyzó, és egy személyes inas, aki minden kívánságunkat teljesíti. Exkluzív gourmet menük, a beszállás előtti lounge-hozzáférés és Armani pizsama teszi teljessé a felhők feletti pihenést.

Az Etihad Airways „The Residence” névre keresztelt szolgáltatása a légi közlekedés csúcsát képviseli: egy háromszobás, 125 négyzetméternek megfelelő, luxuslakásra emlékeztető kabin, ahol a kényelem és a szolgáltatás minden képzeletet felülmúl.

Egyetlen repülőjegy ára 50 000 £, ami mai árfolyamon körülbelül 27 millió forint. Minden igényt kielégítő szolgáltatás várja az utast, aki a felhők felett is teljes kényelemben élvezheti az utazást: az inas mindent intéz, a csomagok kipakolásától kezdve a pezsgő utántöltéséig. Az Etihad a szolgáltatást úgy jellemzi, mint egy „egyedi utazást a felhők fölött”, ahol minden apró részlet a luxusról szól.

Prémium élmény a repülőtérig és a fedélzeten

A The Residence szolgáltatása már a repülőtéri várakozásnál elkezdődik: személyre szabott fogadás, kíséret a beszállókapuig, minden részlet a gördülékeny indulást biztosítja.

A The Residence szolgáltatáshoz privát komornyik is tartozik, aki mindenben az utas segítségére van

Fotó: First Class Photography / shutterstock

Miközben a legtöbben a fedélzeten repülő üzemmódra állítják a készülékeiket, a The Residence utasai korlátlan, ingyenes Wi-Fi-hez férnek hozzá, hogy a felhők felett is kapcsolatban maradhassanak a világgal. A kabin második szobája a hálótér: egy tágas franciaágy biztosítja, hogy az utas a célig teljesen kipihenten érkezzen. A személyzet bármikor felszolgálja az ételt, de kérésre akár reggelit is hoznak az ágyba.

Az élményt személyesen is megtapasztalta a brit utazási vlogger, Walk With Me Tim, aki Londonból Abu Dhabiba tartó járaton töltött egy napot a The Residence vendégeként. YouTube-videójában így mesélt: