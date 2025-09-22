Ég és föld közötti luxus utazás: így utazik a világ leggazdagabb egy százaléka

Amíg a legtöbben alig több mint 50 000 forintot költünk egy fapados jegyre, a világ leggazdagabb utasai egészen más dimenzióban repülnek. Létezik a hétköznapi, megszokott járat, és van az a kategória, amelyből a legenda lesz – egy olyan luxus utazás, amely mellett a business class is szánalmasan komolytalannak tűnik.
Képzeljünk el egy saját lakást, amely sok ezer méter magasan lebeg a felhők felett: külön nappali, hálószoba, fedélzeti zuhanyzó, és egy személyes inas, aki minden kívánságunkat teljesíti. Exkluzív gourmet menük, a beszállás előtti lounge-hozzáférés és Armani pizsama teszi teljessé a felhők feletti pihenést.
Az Etihad Airways „The Residence” névre keresztelt szolgáltatása a légi közlekedés csúcsát képviseli: egy háromszobás, 125 négyzetméternek megfelelő, luxuslakásra emlékeztető kabin, ahol a kényelem és a szolgáltatás minden képzeletet felülmúl.
Egyetlen repülőjegy ára 50 000 £, ami mai árfolyamon körülbelül 27 millió forint. Minden igényt kielégítő szolgáltatás várja az utast, aki a felhők felett is teljes kényelemben élvezheti az utazást: az inas mindent intéz, a csomagok kipakolásától kezdve a pezsgő utántöltéséig. Az Etihad a szolgáltatást úgy jellemzi, mint egy „egyedi utazást a felhők fölött”, ahol minden apró részlet a luxusról szól.
A The Residence szolgáltatása már a repülőtéri várakozásnál elkezdődik: személyre szabott fogadás, kíséret a beszállókapuig, minden részlet a gördülékeny indulást biztosítja.
Miközben a legtöbben a fedélzeten repülő üzemmódra állítják a készülékeiket, a The Residence utasai korlátlan, ingyenes Wi-Fi-hez férnek hozzá, hogy a felhők felett is kapcsolatban maradhassanak a világgal. A kabin második szobája a hálótér: egy tágas franciaágy biztosítja, hogy az utas a célig teljesen kipihenten érkezzen. A személyzet bármikor felszolgálja az ételt, de kérésre akár reggelit is hoznak az ágyba.
Az élményt személyesen is megtapasztalta a brit utazási vlogger, Walk With Me Tim, aki Londonból Abu Dhabiba tartó járaton töltött egy napot a The Residence vendégeként. YouTube-videójában így mesélt:
Egészen elképesztő élmény volt az első pillanattól az utolsóig. A szolgáltatás hibátlan, az ételek kifogástalanok. Még a csomagomhoz is elkísértek, amit nem is nekem kellett levennem a futószalagról. A hálószoba… az valami egészen más kategória, az egész utazás felejthetetlen volt.”
A The Residence persze nem minden járaton érhető el, elsősorban az Egyesült Királyság és Abu Dhabi, illetve New York közötti útvonalakon működik. A kabin három tágas, egymástól elkülönített szobája minden kényelmi funkciót biztosít: nappali, hálószoba és fürdőszoba, a vendég személyes inasa gondoskodik a teljes ellátásról. Az utas így nem is repülőn, hanem „lebegő luxuslakásában” töltheti az időt.
Az utazás ételkínálata szintén a legmagasabb szintet képviseli: friss, ínycsiklandó gourmet menük, személyre szabott fogások, minden étkezés a vendég kívánságai szerint történik. A pezsgő sosem fogy el, az ágyban elfogyasztott reggeli élménye pedig szinte felér egy exkluzív hotelben töltött ébredéssel. Az élményt Armani által tervezett hálóruha teszi teljessé, hogy a vendég a földet érésig minden pillanatban a luxus világában érezhesse magát.
Míg a legtöbb utazó a költséghatékony jegyektől várja a nyugalmat, a The Residence révén a repülés művészetté válik, ahol a kényelem és a személyre szabott szolgáltatás mindent felülmúl. Aki egyszer ezt az élményt kipróbálja, nehezen tér vissza a hétköznapi légi közlekedéshez – hiszen a felhők fölött a világ más dimenzióba kerül, ahol a luxus szó valódi értelmet nyer.
