Erről mindenképp tudnod kell: itt van a Balaton legmélyebb pontja

A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a „magyar tengerhez”, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja – pedig ez az információ nemcsak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is.

Ez a Balaton legmélyebb pontja: a Tihanyi-kút a Tihanyi-félsziget északi oldala mellett, nem messze az Apátságtól található

Fotó: StockLite / Shutterstock

Hol van a Balaton legmélyebb pontja?

A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi-kút néven ismert. Ez a mélyedés 11–12,5 méter mély, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi-félsziget északi oldala mellett, nem messze az Apátságtól, egy meredekebb tófenék-alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt, geológiai folyamatok során alakult ki.

A Balaton többi része ehhez képest sekély: az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek, ugyanakkor a gyors hőmérséklet-változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani.

A Balaton többi része a Tihanyi-kúthoz képest sekély: 3-3,5 méter mély

Fotó: Forrás: ZGPhotography/Shutterstock

Mit rejt a mély?

A Tihanyi-kút nemcsak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigénszintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs: a tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezeréves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is.

A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton „legmélyebb titkát”. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont – bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész, a közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek, és hajóval könnyen megközelíthetők.

Ha legközelebb Tihany környékén jársz – akár gyalog, akár vízen –, érdemes egy pillantást vetni a térképre, és elidőzni ezen a különleges helyen. Mert a Balaton nemcsak a nyarak emléke, hanem egy titokzatos, hosszú történelemmel rendelkező hely is – és ezt a mélység teszi még izgalmasabbá.

