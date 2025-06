/Fogadjunk, hogy nálad is ott lapul! Ezt a dolgot szigorúan tilos felvinni a repülőre – börtönbe kerülhetsz

Védett növények és állati termékek

Számos ország szigorúan szabályozza a védett növények és állati termékek behozatalát. Ausztráliába például még a zöldségeket és gyümölcsöket sem engedik be, nehogy valamilyen növénybetegséget hurcolj az országba, de például, ha valamelyik egzotikus országban a nyaralásod alatt találsz egy szép korallt, kagylóhéjat vagy kavicsot, és úgy gondolod, hogy otthon jól mutatna a polcon, jobb, ha leteszel róla, mert nem csak hogy elkobozzák, de még komoly büntetésre is számíthatsz! Hogy az elefántcsontról, teknőspáncélról már ne is beszéljünk! Egyes növényfajok, mint például bizonyos orchideák, védettek, és behozataluk engedélyköteles. Az ilyen tárgyak engedély nélküli szállítása súlyos pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is vonhat maga után.

Engedély nélküli gyógyszerek

Egyes országok szigorúan szabályozzák a gyógyszerek behozatalát. Például számos vényköteles gyógyszer, amely más országokban legális, Japánban tiltott. Egyes Közel-Keleti országokban bizonyos gyógyszerek, például a kodeint tartalmazók, csak külön engedéllyel vihetők be. Mindig ellenőrizd az adott ország gyógyszerbehozatali szabályait, és szükség esetén kérj hivatalos engedélyt, ha rendszeresen szedned kell valamilyen tablettát.

Manikűrkészlet és svájci bicska

Ha dzsungel harcosnak képzeled magad, és a fejedbe vetted, hogy magaddal viszed az univerzális svájci bicskádat is a nyaralásra, vagy egyszerűen csak évek óta a táskád mélyén felejtetted, akkor jobb, ha tudod: nem jutsz messzire vele! Még ha nincs is rajta penge, akkor is veszélyes eszköznek minősülhet az olyan szerszámok miatt csavarhúzó vagy mini fűrész. A fegyverek, lőszerek és ezek alkatrészeinek szállítása szigorúan szabályozott. Engedély nélküli behozataluk súlyos büntetéseket vonhat maga után, beleértve a börtönbüntetést is. De még a körömvágó olló is bajt hozhat a fejedre, ha a penge hossza meghaladja az 6 cm-t. Csak műanyag, lekerekített végű manikűreszközöket vigyél magaddal, vagy tedd a feladott poggyászba. Akár egy apró imbuszkulcs-készlet is tiltottnak számíthat, ha a méret vagy kialakítás alapján támadásra alkalmasnak tartják, mint ahogy a taktikai toll (self-defense pen) gépre való feljuttatása sem jó taktika. Ezek a vastagabb, fémből készült tollak, amelyek önvédelemre is használhatók, bár íróeszköznek tűnnek, sok országban – például USA, Ausztrália, Szingapúr – fegyverként kezelik, és tilos a fedélzetre vinni. Sőt, a nagy teljesítményű fém zseblámpád miatt is bajba kerülhetsz. Egyes országokban – például az Egyesült Királyságban – a nehéz, alumínium testű lámpák önvédelmi eszköznek minősülnek. Ha ütőeszközként is bevethető, a biztonsági személyzet visszatartja és még feljelentést is tehet ellened.