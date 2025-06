Milák Kristóf eltűnt, üzentek az ellenfelek

Kevesebb mint egy hónap, és kezdődik a vizes világbajnokság Szingapúrban. Az úszó versenyeket az utolsó héten (július 26.-augusztus 3.) rendezik a városállamban. A Magyar Nemzet ennek apropóján megnézte, az ismét csendben készülő Milák Kristóf ellenfelei hogyan állnak.

Milák Kristóf továbbra is a színfalak mögött készül a vizes vb-re

Fotó: Török Attila

A 25 éves Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpia után – ahol 100 méteres pillangóúszásban arany-, míg 200 pillangón ezüstérmet szerzett – mindössze egyszer, az áprilisi országos bajnokságon állt rajtkő elé. Akkor 200 pillangó Milák nyert, de az 1:56,13-os ideje idén mindössze a 20. legjobb volt, ennél még a hátspecialista Kós Hubert is gyorsabb volt Amerikában (1:56,07). A két olimpiai bajnok úszó Kaposváron 100 pillangón mérte össze erejét, és meglepetésre Kós legyőzte Milákot. A budapesti Honvéd úszója később kihagyta az értékmérőnek számító Mare Nostrum sorozatot is, amelyen még a tavalyi olimpiát megelőző viszontagságos felkészülése alatt is elindult.