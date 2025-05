Június 21-én éjjel minden életre kel a hazai múzeumokban!

A Múzeumok Éjszakájának idei nagykövete Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, akit megannyi színházi, filmes és televíziós sikere, valamint szinkronjai tettek közismertté Magyarországon. Már ő is izgatottan várja az ország legnépszerűbb kulturális eseményének programjait, hiszen szívügye a művészet és a kultúra. A közönség előtt máskor zárva tartott helyszínek, interaktív programok, izgalmas előadások, speciális tárlatvezetések, családi- és gyermekprogramok – minden múzeum igazi különlegességgel készül a nyár egyik leghosszabb éjszakájára. De hogy fér majd bele minden élmény egyetlen éjszakába?

Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész Fotó: Múzeumok Éjszakája

A tapasztalt múzeumjárók már tudják, hogy érdemes előre megtervezni a menetrendet, hogy minden izgalmas programon részt tudjanak venni. Ebben az EVENT@HAND MUZEJ telefonos app, és az esemény hivatalos weboldala, a muzej.hu is a látogatók segítségére lesz. Csak be kell jelölni kedvenc programjainkat, amelyekről az oldal nyomtatható listát készít, megkönnyítve ezzel a tervezést. A részletes programajánlók mellett a jegyárakról, a budapesti helyszínekhez szükséges karszalagvásárlásról, valamint a BKK múzeumi körjáratairól is itt tájékozódhatunk.

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Az utazás szerelmesei az Aeropark Repülőmúzeumban bepillantást nyerhetnek Ferihegy titkaiba és a repülőtér éjszakai életébe, valamint megismerhetik a történelmi és modern repülőgépeket is. Kipróbálhatják a velocipédet és a retro autóbuszokat a Közlekedési Múzeum programjain, a Magyar Vasúttörténeti Parkban pedig felpattanhatnak a gőzmozdonyra és a hajtányra. A vidéki helyszínek közül Gödöllőn a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeum élmény traktorozást hirdet, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. autóbusz és villamos jármű kiállítása pedig bemutatja a régi kedvenceket és a legmodernebb járműveket is. Miskolc egyébként kiemelt helyszíne is az idei Múzeumok Éjszakájának, számos múzeum, intézmény és egyéb szervezet is csatlakozik a programsorozathoz, hogy bemutathassák a város színes kulturális életét.

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Ha más kultúrákat fedeznénk fel, jó választás lehet a Néprajzi Múzeum előadása, ahol a bolíviai Inka Napszentély feltárását követhetjük végig, vagy a Szakura együttes tradicionális japán zenei koncertje a Zenetörténeti Múzeumban. Sokszínű programkínálattal készül a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége is, amely idén első alkalommal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. Egész napos, ingyenesen látogatható eseményükön a kortárs képzőművészet, a tradicionális venezuelai zene, a közös alkotás és az autentikus ízek találkoznak – kicsik és nagyok örömére.