Pánikolnak a vendégek: Számos éttermének bezárását jelentette be a McDonald's

Szomorú bejelentést tett a világ legismertebb gyorsétteremlánca a McDonald's. A cég tájékoztatása szerint ugyanis 2025 júniusáig bezárja kapuit az összes amerikai CosMc's nevű, főként különleges italokra, és egyedi összeállítású kávékra specializálódott vendéglátóhelyük. A döntés azért is érkezett hideg zuhanyként, mert a 8 helyszínen kialakított CosMc's itallapjain fellelhető egyedileg összerakható kávék és shake-k nagy népszerűségnek örvendtek. A cég azonban közölte: nem kell elbúcsúznia a vendégeknek ezektől az italoktól, ugyanis a jövőben a többi gyorséttermükbe szeretnének bevezetni lehetőséget rá, hogy különleges italokat, és nassolnivalókat rendelhessenek az emberek.

Összesen 8 Mcdonald's éttermét zárja be a cég /Fotó: pexels/Illusztáció

A The Mirror számolt be róla, hogy az italok mellett különleges szendvicseket és apróbb snackeket is árultak a futurisztikus, és űrtematikájú éttermeikben. A lap szerint végül azért jutottak a bezárás sorsára ezek a helyek, mert a kezdeti lelkesedés után 2025 első negyedévében 3,6%-os visszaesést tapasztaltak ezek a vendéglátóhelyek, ami a pandémia óta a legnagyobb visszaesés volt a cég történetében.

Mi jön ezután?

A McDonald's azt tervezi, hogy a CosMc's sikeres italait bevezeti a hagyományos éttermeiben az Egyesült Államokban. Ezek közé tartozhatnak a matcha jeges latte, a kurkumás latte és a savanyú cseresznye ízű energiaital. Ha minden jól halad, és az amerikai vendégeknek tetszeni fognak ezek a termékek, akkor akár Európában is felkerülhetnek az étlapokra ezek az ínyencségek.