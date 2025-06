/Ki ne dobd a cseresznye szárát és magját! Legalább olyan hasznos, mint a gyümölcse!

A cseresznye minden porcikája sokat tesz az egészségedért, és bizony kár lenne kihajítani az értékes részeit. Legközelebb, amikor eszed, ne állj meg a gyümölcsnél! Azt is elmondjuk, hogy miért!

A cseresznye magja és szára is a kukában szokott landolni, pedig nem szabadna kidobni

Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

Ezért egyél sok cseresznyét

A cseresznye az egyik legjobb szívvédő, gyulladáscsökkentő és boldogságfokozó, májtisztító, emellett vérszegénység kezelésére is érdemes bevetned, bővelkedik vasban és cinkben. Élesíti az elmét és tisztítja a beleket, székrekedés esetén pedig még a szilvánál is hatékonyabb. Kiváló antioxidáns-forrás, tele van C-vitaminnal, melatoninnal és antocianinokkal. Ezek az összetevők nemcsak a sejtek öregedését lassítják, de még az alvást is elősegítik.

Mit kezdj a cseresznye szárával?

A cseresznyeszár – amit a legtöbben gondolkodás nélkül a kukába hajítanak -, egy valódi fitoterápiás csodaszer. A belőle készült tea segít a veseműködés fokozásában, enyhíti a húgyúti gyulladásokat, és hatékonyan támogatja a szervezet méregtelenítő folyamatait.

A szárban található flavonoidok, tanninok és káliumserkentők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a cseresznyeszártea igazi belső tisztítóként működjön. Egy csésze főzet nemcsak a vese barátja, hanem puffadás, ödémásodás és vízvisszatartás ellen is bevethető, mint ahogy tökéletes nyákoldó, köptető, gyulladáscsökkentő csodaszer is. Ha ez nem lenne elég, akkor a narancsbőr elleni harcban és a fogyókúrában is segítségedre lehet, főleg, ha már te is készülsz a beach body-ra. Sőt, még az ízületi gyulladást és a reumás fájdalmakat is csökkenti. Hát nem elképesztő?

Így készítsd el pillanatok alatt!

Szárítsd ki és aprítsd fel a szárakat, majd tedd egy jól zárható üvegbe. Ha bármikor kedved szottyan egy finom és rendkívül egészséges teát kortyolgatni – akár hidegen is – csak tegyél egy nagy evőkanál szárított szárat fél liter forró vízbe, majd hagyd állni 30 percig és szűrd le. Ha szeretnéd, ízesítsd mézzel.

Gyűjtsd össze a magokat is!

A magját szódabikarbónás vízbe áztasd be, majd mosd át alaposan, akár kicsit meg is főzheted, hogy biztosan minden gyümölcshús leváljon róla. Ezután csak terítsd ki egy tálcára, hagyd jól kiszáradni, és tölts meg vele egy mini párnahuzatot. Már kész is a a cseresznyemagpárna, amelyet használhatsz hideg vagy akár meleg borogatáshoz, mivel tökéletesen tartja a meleget, hideget, így remekül enyhíti a menstruációs görcsöket, izomfájdalmakat, gyógyítja a sajgó kezeket-lábakat.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíts teát a cseresznye szárából: