Ez a reggel jelentkező tünet a rák korai jele lehet

Szakértők számoltak be egy olyan tünetről, amely sokunknál előfordulhat reggelente, ám bizonyos esetekben a rák korai jele is lehet.

Az extrém fáradtság akár a rák korai jele is lehet

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Mindannyiunkkal megesik, hogy néha kimerülten ébredünk. Talán túl kevés vagy éppen túl sok ideig feküdtünk, kihagytuk a reggelit, vagy egyszerűen már ébredéskor úgy érezzük, hogy nincs energiánk. De mi van akkor, ha ez az érzés nem múlik el egy kávé vagy egy kis szunyókálás után sem?

A szakértők szerint van egy konkrét reggeli tünet, amit semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni, ezzel ugyanis a testünk komolyabb problémára hívja fel a figyelmet. A Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem orvosai szerint az a fajta extrém fáradtság, amely még pihenéssel sem múlik el, a rák korai jele lehet.

Ez nem olyan fáradtság, mint amit egy hosszú munkanap vagy éjszakai szórakozás után érzünk. A pihenéssel sem enyhülő, állandó kimerültség a rák egyik első tünete lehet. A daganat ugyanis a szervezet saját tápanyagait használja fel a növekedéshez és terjedéshez, így ezek a tápanyagok nem jutnak el a többi szervhez, ez pedig rendkívüli fáradtságot okozhat

- figyelmeztetnek a szakértők.

Fontos tudni, hogy sok minden okozhat fáradtságot, például a stressz, a rossz alvás vagy a nem megfelelő étrend. Az orvosok szerint ha a fáradtság olyan mértékűvé válik, hogy már befolyásolja az életminőséget, mindenképp indokolt orvoshoz fordulni a pontos diagnózisért.

A fáradtságon kívül az alábbi tünetek is a rák korai jelei lehetnek:

Indokolatlan fogyás , különösen ha 4,5 kilónál nagyobb mértékű

, különösen ha 4,5 kilónál nagyobb mértékű Ismétlődő láz , látszólagos ok nélkül

, látszólagos ok nélkül Sárgaság: a szemfehérje vagy az ujjbegyek sárgulása

a szemfehérje vagy az ujjbegyek sárgulása Anyajegyek elváltozása: ha méretük, színük vagy alakjuk változik.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek önmagukban nem jelentik azt automatikusan, hogy valaki rákos. Azonban a korai felismerés kulcsfontosságú lehet a sikeres kezelésben - írja a UniLad.