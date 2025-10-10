Ez a reggel jelentkező tünet a rák korai jele lehet

Szakértők számoltak be egy olyan tünetről, amely sokunknál előfordulhat reggelente, ám bizonyos esetekben a rák korai jele is lehet.
Mindannyiunkkal megesik, hogy néha kimerülten ébredünk. Talán túl kevés vagy éppen túl sok ideig feküdtünk, kihagytuk a reggelit, vagy egyszerűen már ébredéskor úgy érezzük, hogy nincs energiánk. De mi van akkor, ha ez az érzés nem múlik el egy kávé vagy egy kis szunyókálás után sem?
A szakértők szerint van egy konkrét reggeli tünet, amit semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni, ezzel ugyanis a testünk komolyabb problémára hívja fel a figyelmet. A Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem orvosai szerint az a fajta extrém fáradtság, amely még pihenéssel sem múlik el, a rák korai jele lehet.
Ez nem olyan fáradtság, mint amit egy hosszú munkanap vagy éjszakai szórakozás után érzünk. A pihenéssel sem enyhülő, állandó kimerültség a rák egyik első tünete lehet. A daganat ugyanis a szervezet saját tápanyagait használja fel a növekedéshez és terjedéshez, így ezek a tápanyagok nem jutnak el a többi szervhez, ez pedig rendkívüli fáradtságot okozhat
- figyelmeztetnek a szakértők.
Fontos tudni, hogy sok minden okozhat fáradtságot, például a stressz, a rossz alvás vagy a nem megfelelő étrend. Az orvosok szerint ha a fáradtság olyan mértékűvé válik, hogy már befolyásolja az életminőséget, mindenképp indokolt orvoshoz fordulni a pontos diagnózisért.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tünetek önmagukban nem jelentik azt automatikusan, hogy valaki rákos. Azonban a korai felismerés kulcsfontosságú lehet a sikeres kezelésben - írja a UniLad.
