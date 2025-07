60 évig rejtély övezte, de most újabb bizonyítékok láttak napvilágot a híres UFO-leszállásról

A dokumentumfilmben szó esett a kormány különféle magyarázatairól is, amelyek az eseményt követő napokban, hónapokban és években elhangzottak. Kezdetben csillagászok azt állították, hogy csupán egy meteor volt, de ez nem tűnt hitelesnek a katonai jelenlét mértéke miatt, amit a szemtanúk és a helyi média is dokumentált. Ennek ellenére a NASA ma is azt állítja, hogy valószínűleg egy meteor volt, ugyanakkor elismeri, hogy olyan találgatások is léteznek, miszerint egy szovjet műhold lehetett.

A műsorvezetők a technológiai szakértő Pete Kelsey segítségét kérték, hogy kiderítsék a becsapódás pontos helyszínét. Kelsey LIDAR, az az fényalapú távérzékelési technológiát alkalmazott drónnal és egy szkennerrel, hogy topográfiai térképet készítsen, amely esetlegesen becsapódásra utaló nyomokat mutathat, azonban az eredmények emberi földmunkát tártak fel a területen.

Ez teljesen sík ezen az egyébként meredek lejtőn. Egyenes vonalak, derékszögek. Ilyenek nem keletkeznek a természetben

- emelte ki a szakértő.

Ezután visszatértek a helyszínre kézi spektrumanalizátorokkal, hogy megmérjék a rádióhullámokat. Ekkor fedezték fel, hogy az állítólagos becsapódási pont sugárzási értékei jelentősen eltértek egy mindössze 6 méterrel arrébb lévő ponttól, ahol az érték teljesen sima volt.

Ennek semmi értelme. Hogy lehet, hogy van rádiójel az egyik helyen, de pár lépéssel odébb nincs? A rádióhullámok nem így működnek

- mondta Bustamante.

A műsorvezetők szerint a bizonyítékok mind arra mutatnak, hogy megtalálhatták a becsapódási helyet, és valóban valami furcsa dolog történhetett ott már közel 60 éve - írta a Daily Mail.