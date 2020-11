Még nem késő feltölteni a gyógynövényraktárat: ezeket gyűjtheti most az erdőben

Egy séta a természetben, az őszi erdőben pozitív energiával töltheti fel, és a gyógynövénykészletét is gya­­rapíthatja. Ilyenkor még betakaríthatja az utolsó (gyulladáscsökkentő, sebgyógyító) körömvirágokat, csalánlevelet és gyökeret, a kék katángvirágokat és a katánggyökeret, találhat koleszterincsökkentő tyúkhúrt, köhögéscsillapító úti­füvet, gyermekláncfüvet, cickafarkvirágot, stresszoldó levendulát, a vizeletkiválasztó rendszer gyulladásos megbetegedései, vesekőképződés, bakteriális fertőzés esetén ajánlott aranyvessző is.







Madárberkenye © UNSPLASH

Ősszel gyűjthető ter­mések: az im­munerősítő csipkebogyót szárításra a fa­gyok előtt, lekvárnak a fagyok után szedje. A vértisztító, izzasztó, élénkítő, emésztésjavító hatású boróka, a kiváló szíverősítő és vérnyomás-csökkentő galagonyabogyó is ilyenkor gyűjthető. A som, a vese- és húgy­úti problémák kezelésére, vesekőképződés ellen hasznos a madárberkenye termése, az emésztést segítő édeskö­mény és a petrezselyem magja is elérhető most.

Ősszel gyűjthető gyökerek: nyugtató, altató és stresszoldó macskagyökér, katáng-, gyermekláncfűgyökér, a csontforrasztó feketenadálytő-gyökér. A gyökér beazono­sításához fontos, hogy a nö­vény föld feletti ré­sze még ép állapotban legyen, hogy ne tévesszük össze a gyökereket egymással.

Gyógynövények szárítása: a bo­gyókat egészben, a csipkebogyót legjobb félbe vág­va, a magokat is eltávolítva szárítani. A gyökereket megmosva, felkarikázva vagy kisebb kockákra vágva tegye el. A szárítást végezheti aszalógépben vagy a legkisebb fo­kozatra állított sütőben, nyitott ajtónál.