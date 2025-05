Melyik pillangót választanád? Elárulja, ki is vagy valójában

6. pillangó

Legnagyobb személyiségjegyek: Érzékenység és őszinteség

Ha a 6-os pillangót választottad, akkor te vagy az egyik legegyedibb ember a bolygón. Érzékeny, őszinte vagy és erős érzésekkel rendelkezel. Rendkívül együttérző vagy, még idegenekkel szemben is. Képes vagy mások helyzetébe képzelni magad, ami rendkívül empatikussá tesz. Gyakran mások szükségleteit és érzéseit helyezed előtérbe a sajátjaiddal szemben. Ez néha árt a személyes és szakmai életednek, de nem tudsz élni anélkül, hogy másokon segítenél. Nem vagy az a gyilkos, hátbaszúró, ranglétrán felkapaszkodó típus. Hajlamos vagy elnyomni a saját érzelmeidet is. Kedves természetednek köszönhetően azonban tartós kapcsolatokat építesz, és a szeretteid ott vannak, hogy törődjenek veled, amikor szükséged van rá, még akkor is, ha ritkán fejezed ki az érzéseidet.