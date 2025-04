Esküvői horoszkóp – Lehull a lepel: mindent elárul rólad a házasságkötésed dátuma!

Bak esküvő (12. 22. – 01. 20.)

Talán egy kicsit szigorúnak, merevnek tűnhet ez a házasság a külső szemlélők számára, de az ifjú pár nagyon boldog lehet benne. Nagyon valószínű, hogy tökéletesen meg tudják tervezni a jövőjüket, ki tudják tűzni a számukra fontos célokat, és a terveket meg is tudják valósítani. Az is lehetséges, hogy közös, családi vállalkozásba kezdenek! A szerelmük pedig hosszú idő után is tüzes marad…

Vízöntő esküvő (01. 21. – 02. 18.)

A Vízöntő energiák a megújulás, az újítás képességével ajándékozzák meg ezt a kapcsolatatot, és az esküvőre is ez lesz a jellemző. Mindenki „érzi” majd, hogy ez valami teljesen újnak a kezdete! A házasság is folytonos átalakulásokon megy majd keresztül. Az ifjú pár mindkét tagja látja majd a másikban a lehetőségeket, és mindent megtesznek azért, hogy ezeket elő is csalogassák! A folytonos kihívások pedig életben tartják a szerelmet!

Halak esküvő (02. 19. – 03. 20.)

Ez az esküvő egy álom beteljesülése lehet: romantikus, bensőséges, különleges, reménnyel teli. Valószínű, hogy a pár mindkét tagja a másikban látja azt, akinek a segítségével megvalósíthatja a vágyait! Előfordulhat ugyan, hogy a házasságban elfeledkeznek a praktikumról, a hétköznapi feladatokról, de érzelmileg mindig nagyszerű partnerként állnak a másik mellett, és az nem fordulhat elő, hogy nem beszélik meg a problémákat!