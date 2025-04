Örült a fogyásnak, pedig a teste már vészjeleket adott - majdnem belehalt az édesanya

Shaedra Byrd eleinte örömmel fogadta, hogy egy év alatt közel 45 kilót fogyott, különösebb erőfeszítés nélkül. A texasi édesanya azt hitte, mindez azzal magyarázható, hogy a gyermekeivel való aktívabb életmód megtette hatását. Két gyermek nevelése mellett alig volt ideje magára, így nem is gyanakodott semmiféle betegségre.

Egy év alatt közel 45 kilót fogyott, különösebb erőfeszítés nélkül / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Azt gondoltam, talán egyszerűen jól csinálom a dolgom

– mesélte később.

2022 februárjában azonban furcsa hasi fájdalmak kezdődtek nála, ezért könnyebb ételekre váltott, például salátára és csirkére. Naplót is vezetett arról, mit eszik, hogy kiderítse, mi okozhatja a kellemetlenségeket. A fájdalom azonban nem múlt, sőt egyre gyakoribb lett, étvágytalan lett, és az emésztése is megváltozott. Elmondása szerint ötpercenként kellett vécére mennie, de sokszor semmi nem történt - írja a Daily Mail.

Ekkor már sejteni kezdte, hogy valami komolyabb állhat a háttérben, és májusban orvoshoz fordult. Az első vizsgálatok nem hoztak egyértelmű eredményt, így gasztroenterológushoz irányították, aki rákérdezett, volt-e a családban vastagbélrák. Shaedra elmesélte, hogy nagybátyja ebben a betegségben hunyt el, így gyorsan időpontot kapott egy kolonoszkópiára.

A beavatkozás után, mikor felébredt, az orvos arcáról rögtön látta, hogy baj van. A vizsgálatok alapján egy golf labda méretű daganatot találtak a végbélben, és kiderült: Shaedra harmadik stádiumú vastagbélrákban szenved. A betegség már elérte a közeli nyirokcsomókat, de a távoli szerveket még nem.

Amikor azt hallod, hogy rák, rögtön a halál jut eszedbe. Csak a gyerekeim jártak a fejemben. Még csak két- és tízévesek voltak. Tudtam, harcolnom kell értük

A daganat nagy részét eltávolították, majd kemoterápiás kezelést kapott, amely tovább csökkentette a testsúlyát, és elvette az étvágyát. A fémes ízek miatt az evés is szenvedéssé vált. Később sugárkezelés, majd újabb műtét következett, ekkor nyilvánították gyógyultnak. Átmenetileg sztómazsákot is viselnie kellett, és egy újabb, megelőző kemoterápiás ciklust is vállalt.

A rákmentesség ellenére a mellékhatások nem múltak el. A hasi fájdalmak és a gyakori székelési inger továbbra is megnehezítik a mindennapjait, de tudja: életben maradt.