„Egy hétig nem ittam zéró kólát - és nagyon rosszul éreztem magam tőle”

Szinte mindannyiunknak vannak bizonyos szokásai. Van olyan, amiről könnyen lemondunk, de a sokat nehéz közülük elengedni.

Egy hétre felhagyott a kóla fogyasztásával, ilyen hatással volt a testére Fotó: M. Unal Ozmen / Shutterstock

Így volt ezzel egy rendszeres kólafogyasztó is, aki egyszerűen nem tudott felhagyni ezzel. Minden nap 10 órakor megivott egy Coca-Cola Zérót, ideális esetben egy pohárba töltve, jéggel. Ha éppen úton volt, akkor megelégedett egy dobozossal is, bár általában nem erre esik az első választása, különösen akkor, ha nem hűtött. A diétás kóla szóba sem jöhet nála, és egy nehéz éjszaka után is csak egy sima Coca-Cola elég a számára.

Ennek a rutinnak vannak kisebb változatai, de az elmúlt négy évben vallásos módon ragaszkodott ehhez a maga által felállított szabályhoz. Ám nemrégiben úgy döntött, hogy életmódváltásba kezd, és elhatározta, hogy egy hétig egyáltalán nem iszik kólát. A nulladik napon, az életmódváltása előestéjén a szupermarketben, ösztönösen egy üveg kóla után nyúlt, és egészen a kasszáig jutott vele, amikor eszembe jutott, hogy le kellene szoknia róla. Ám összeszedte magát, és bízott magában, hogy meg tudja csinálni.

Első nap zéró kóla nélkül

Elérkezett az első nap, és a délelőtt 10 óra már nagy változásokat hozott. Gyakorlatilag energiától duzzadt. Felkészült arra, hogy fájni fog a feje, de szerencsére ez nem volt. Ami viszont megütötte, az a vágy volt, ami úgy tűnt, hogy minden porcikámjába beszivárog. Azon kapta magát, hogy annyira sóvárog egy zéró kólára, amire nem számított.

Mi történt, amikor abbahagyta a kóla ivását?

Meglepő módon az ital elhagyása hatással volt az alvására. Arra számított, hogy a szervezetében lévő kevesebb koffein miatt jobban fog tudni pihenni, de a tényleges tapasztalat ennek éppen az ellenkezője volt. A hét folyamán az alvásminősége zuhant. Tovább tartott, amíg el tudott lazulni, és észrevette, hogy gyakrabban ébred fel éjszaka.