Milyen nőnek látják Önt a férfiak?

Kíváncsi rá, milyen benyomást kelt a férfiak szemében? Töltse ki ezt a tesztet, és kiderül, hogy a titokzatos díva, a közvetlen jóbarát vagy a romantikus álmodozó kategóriába tartozik - írja a Fanny magazin.

Teszt: milyen nőnek látják a férfiak? / Fotó: Pexels

1. Hogyan reagál, ha egy férfi bókol önnek?

A) Zavarba jövök, és gyorsan témát váltok.

B) Mosolyogva megköszönöm, és viszonzom valamilyen kedves megjegyzéssel.

C) Kacéran válaszolok, és egyértelműen flörtölni kezdek vele.



2. Milyen az öltözködési stílusa?

A) Elegáns és nőies, de sosem túl kihívó.

B) Kényelmes és természetes, a legfontosabb, hogy önmagam lehessek.

C) Merész és trendi, szeretem kihangsúlyozni az adottságaimat.



3. Hogyan viselkedik az első randin?

A) Visszafogott vagyok, inkább hagyom, hogy a másik fél kezdeményezzen.

B) Közvetlen és laza vagyok, szeretem, ha jó a hangulat.

C) Csábító és rejtélyes vagyok, mert szeretem, ha a férfi folyamatosan kíváncsi rám.



4. Mi az első dolog, amit egy férfin megnéz?

A) A tekintetét, mert a szemek sokat elárulnak.

B) A mosolyát, mert az őszinteség és a vidámság fontos számomra.

C) Az öltözködését és a kisugárzását, mert számít a stílus.



5. Mit reagál, ha egy férfi nem hívja fel az első randi után?

A) Türelmes vagyok, várok, de ha nem keres, én sem teszem.

B) Megvonom a vállam, és nem foglalkozom vele, majd jön más.

C) Írok neki egy titokzatos üzenetet, hogy felkeltsem az érdeklődését.



6. Hogyan kommunikál egy kapcsolatban?

A) Inkább megfontolt vagyok, és szeretek beszélgetni a mélyebb érzésekről.

B) Őszintén és nyitottan, és a humor is fontos számomra.

C) Kacéran és játékosan, szeretem fenntartani a tüzet.



7. Mi a legvonzóbb tulajdonsága a férfiak szerint?

A) A titokzatosságom és a nőiességem.

B) A természetességem és a közvetlenségem.

C) A magabiztosságom és a kisugárzásom.



8. Melyik filmet választaná egy romantikus estéhez?

A) Egy klasszikus szerelmi drámát, például a "Titanicot".

B) Egy könnyed vígjátékot, hogy jókedvű legyen az este.

C) Egy szenvedélyes, izgalmas filmet, például a "Moulin Rouge"-t.

A szerelem teszt eredménye

Ha leginkább „a” válaszokat adott: Ön egy titokzatos díva! A férfiak izgalmasnak és elérhetetlennek tartják, szeretik megfejteni a titkait. A kisugárzása elegáns és nőies, ami vonzza azokat, akik szeretik a mélyebb, tartalmas kapcsolatokat.