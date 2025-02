Üzen az Univerzum: ezekre a csillagjegyekre rámosolyog a szerencse

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Pénteken a Nyilas Hold kedvez neked, de kap kedvező és kedvezőtlen fényszöget is, szóval lesz okod örülni, de bosszankodni is. Ilyenkor tényleg az a jó technika, ha nem mész bele nagyon a konfliktusokba, ezzel enyhítheted a feszültségek hatását.

Fotó: Bors

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Az uralkodó bolygód, a Vénusz és a Hold kedvező fényszöge bearanyozza a napod. Nagyon hízelgő bókot kaphatsz valakitől. Az is lehet, hogy belép az életedbe valaki, akivel az első pillanattól egy hullámhosszon vagytok.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Nyilas Hold neked extra adag energiát ad. Több terved van, ám a megvalósítás már azért nehezebb dió, nem gondoltad még végig a részleteket… Épp ezért most fontos, hogy lépésről lépésre vedd át a tennivalókat. Egy nagyon szerencsés véletlenben is részed lehet ezen a napon.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Uralkodó bolygód, a Hold, a tüzes Nyilasban jár, és extra lendületet ad neked. Semmit sem teszel fél szívvel, most tényleg nagyon hatékony leszel. A pihenésre viszont már kevesebb idő jut… Pedig kellene, és jelzi is a szervezeted.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Pénteken a megérzéseid jó irányt jeleznek, de persze a racionalitás is fontos a döntésekhez. A túlzott lelkesedés is jelenthet buktatót… Legyen B-terved, ha valami mégsem pontosan úgy alakul, ahogy szeretnéd. Készülj fel egy esetleges meglepetésre is.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Pénteken nagyon sikeres napod lesz, és jobban is érzed magad a bőrödben. Járj nyitott füllel és szemmel, mert egy elcsípett beszélgetésfoszlány, egy jó tanács jelenthet megoldást egy problémára. Ha barátokkal találkozol, garantáltan vidám lesz a délután, az este!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Pénteken igazán pörgős és vidám napra számíthatsz, szuper beszélgetésekkel, ötletes megoldásokkal. A pénzügyekre viszont továbbra is figyelned kell. Megvan a veszélye, hogy a vásárlások során elszalad veled a ló.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Pénteken végre áttekintheted a téged foglalkoztató témákat, feladatokat, és letisztulnak a részletkérdések is. Bármit is csinálsz, gondolkodj nagyobb léptékben bátran, mert igazán kedvező bolygóállások segítik. Magánéletedbe jó hír várható!