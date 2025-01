Ez a négy legegyenesebb, legőszintébb csillagjegy

Mindenki más jó és rossz, előnyös és kevésbé előnyös tulajdonságokat hordoz magában. Mindez a neveltetésünknek, a minket ért hatásoknak, tapasztalatoknak köszönhető – ugyanakkor jó részük a horoszkópunkban gyökerezik. A csillagállások nem csak jellemünket formálják, de sorsunkat is meghatározzák, akár napi szinten is hatnak ránk, irányítanak – persze csak akkor, ha kellőképp figyelünk az univerzum szavára. Most eláruljuk, mely csillagjegyektől várhatsz a legtöbb őszinteséget, kik lesznek azok, akik a legegyenesebben viszonyulnak hozzád, illetve a körülöttük lévő világhoz.

Ettől a négy csillagjegytől várhatod el, hogy a legőszintébb legyen veled Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

A 4 legegyenesebb csillagjegy

Kos

E jegyet a tettek bolygója, a Mars uralja: épp ezért a Kosok nem félnek kimondani azt, amit gondolnak, még akkor sem, ha épp nem ez az, amit a másik hallani akar – ők ugyanis tudják: még ha kellemetlen is, ez az, amit hallaniuk kell! Értékelik a hatékonyságot, és ki nem állhatják, ha valaki csak pocsékolja az idejüket: épp ezért olyan fontos számukra az egyenesség. Emiatt persze néha nyersnek tűnnek, de ez csak azért van, mert nem vesztegetik az idejüket.

Nyilas

A Nyilasok egész életét az igazság keresése, megismerése hajtja: épp ezért nem tűrik el a hazug szavakat, és nem is köntörfalaznak, főleg akkor, ha ismereteik esetleg mások segítségére vannak. Lehet, hogy néha fájdalmas pontra tapint egy-egy kijelentésük, de biztos lehetsz benne: tiszta segítő szándék vezérli őket.