Ikrek

A „régivel” az a helyzet, Ikrek, hogy néha ez minden, amit valaha is ismertünk, és még ha nem is tökéletes vagy mélyen hibás, akkor is valami, amit láthatunk, megérinthetünk, amire emlékezhetünk, és amit körberajzolhatunk. Elég kiszámítható ahhoz, hogy beleférjen a naptárunkba, és ki tudjuk vele fizetni a számláinkat, de az ára néha magány, harag vagy megbánás lehet. Néha elkövetjük azt a hibát, hogy összekeverjük azt, amire számíthatunk, azzal, amit irányíthatunk, mert az ismerős dolgok elengedése olyan érzés, mintha elengednénk a kormányt. Mintha csak száguldanánk egy autópályán, ahol nincs GPS, nincs térkép, és nincsenek jelek, amelyek megmondanák, merre megyünk. De néha pont ott, ahol félünk eltévedni, ott érezzük magunkat valójában otthon.

Bika

A „vintage” iránti megszállottságod néha már-már a gyűjtögetés határát súrolja. Nagyon félsz elengedni az anyagi javaidat, mert ez azt jelentené, hogy megválnál mindattól, amit képviselnek. Egy fiatalabb korodból származó ruhadarab, amit megígértél magadnak, hogy újra beleférsz majd. Egy ajándék egy családtagtól, amit soha nem használtál, de túlságosan bűntudatod van ahhoz, hogy elajándékozd. Egy olyan vásárlás, amit nem is élvezel, de úgy érzed, hogy ragaszkodsz hozzá, mert sokba került. Helyet csinálni a szekrényben, a könyvespolcon vagy bárhol, ahol az élet túlságosan zsúfolttá vált, azt jelenti, hogy helyet csinálni az új gondolatoknak. Hogy meghallgassuk magunkat, hogy megismerjük magunkat, hogy teret engedjünk a lehetőségeknek. Nem baj, ha úgy döntesz, hogy valami már nem szolgál téged, és elengeded. Ez ugyanis helyet teremt annak, amire valóban szükséged van.

Vízöntő

Annyira elkötelezett vagy a meggyőződésed mellett, hogy nem veszed észre, mikor van szükséged egy kis frissítésre. Még a társadalmi változások legszenvedélyesebb, legelszántabb harcosai is olyan pillanatban találják magukat, amikor fel kell zárkózniuk. Ahol a nyelvezetüket és a világnézetüket kell átalakítaniuk, hogy leírjanak vagy megértsenek valamit, ami korábban nem létezett, vagy évekig fel sem ismerték. Ennek a szorításnak a feloldása lehetővé teszi a kritikus gondolkodást, az információ szabad áramlását, az új ötletek és világszemléletek befogadását. Nem baj, ha az ember fejlődésben van. Nem baj, ha nem tudsz mindent kitalálni. A világ túl gyorsan változik ahhoz, hogy mindenben szakértő legyél. Vegyél egy új jegyzetfüzetet, és kezdj el jegyzetelni. Mindig tanulhatsz valami újat, ha a nulláról kezded.