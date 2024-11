Most derült ki: fogadjunk, hogy eddig te is rosszul törted fel a tojást!

Ha nyers tojás feltöréséről van szó, az emberek többsége reflexből valamilyen tárgy, mondjuk egy tányér vagy jellemzőbben serpenyő peremén teszi azt meg. Ez azonban rossz technika.

A tojástöréssel kapcsolatban születtek már korábban is érdekes tippek Fotó: Pexels/Kendra Coupland

Így törd fel a tojást!

Miért rossz az alkalmazott technika? Egyrészt a tojás egy része a serpenyő külső peremén kifuthat, másrész az apró héjdarabok is gondot okozhatnak. Ehelyett inkább sima, vízszintes felülethez ütve próbáljuk meg feltörni a tojást – amivel az "anyagveszteséget" is elkerüljük, ráadásul a hély is egyenletesebben reped meg, nem összevissza, így jóval kezelhetőbb lesz.

Bónusz tipp: így lesz tökéletes a tükörtojás

Egy Michelin-csillagos séf a Mirrornak árulta el, ő hogy készíti a tükörtojást. Sally Abe így nyilatkozott:

Sally Abe séf szerint a tükörtojás elkészítésének kulcsa a főzőedényben rejlik. A tükörtojáshoz elengedhetetlen a tapadásmentes serpenyő használata. A serpenyőt óvatosan melegítsük fel egy kis olajjal, vagy vajjal, ha annak jobban szeretjük az ízét. Óvatosan, egyesével üssük bele a friss tojásokat a serpenyőbe, és süssük két-három percig, amíg a fehérje meg nem dermed. A séf extra trükkje: egy kanállal óvatosan meglocsolja a forró zsiradékkal a tojás tetejét is, hogy a sárgája is kapjon egy finom bevonatot.