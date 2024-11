Szigorú jóslat, ez a csillagjegy ma inkább maradjon csöndben

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap olyan nagyszerű bolygóállások lesznek az égen, amelyek kicsábítják a természetbe. Igaz, hogy hideg van, de menjen csak, mert szüksége van a szabadság levegőjére! A családja nagyon várja. Velük is kellene időt töltenie…



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy tegnap még nehéz volt szót érteni a többiekkel, de vasárnap fordul egy nagyot ez az egész. Bármit is tervez, minden kitűnően sikerülhet, a konfliktusok elsimulnak, és lelkiekben kiderül ön felett az ég.



Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Felemásan érezheti magát vasárnap. Egyrészt tele van energiával, másrészt szokatlanul érzékeny lehet. Bármin könnyen megsértődik. Bár rendkívül energikus, önnek is van gyenge pontja. Ugye, tudja? Most kiderül, mi az! Szerencsére gyógyító szavakat, támogatást is kap azonnal.



Rák (06. 22. – 07. 22.)

"Otthon, édes otthon” – a vasárnap mottója. Szívesen csinosítaná a „fészkét”, és ne is fogja vissza magát! Élje ki a kreativitását! Most nagyon is az intimitás, a családi béke kerül fókuszba, és ön szívesen gondoskodik a szerettei kényelméről, jó hangulatáról.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap egy vitának lehet szem- és fültanúja. Valószínűleg szeretne békebíróként fellépni, de ez nem egy hálás szerep. Jól gondolja meg, hogy belefolyik-e! Főleg akkor, ha ez a vita családon belül zajlik! Lehet, hogy jobb lenne, ha most a saját belső nyugalmát óvná inkább.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Okosabb lenne, ha vasárnap ki se nyitná a száját. Mármint beszélgetni lehet, de ne most akarja megreformálni az életüket. Higgye el, nem most van itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Fogadja meg a tanácsot!



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szeretne megfelelni a szülei és a család elvárásainak. De kérdés, hogy ön ebben valóban jól érzi-e magát? Egy bolygószembenállás nem hagyja, hogy a mérleg kibillenjen bármelyik irányba. Fontos felismerései lesznek azzal kapcsolatosan, hogyan is húzhatja meg jól a határait.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap véget érnek azok a hatások, amelyek az elmúlt napjait megnehezítették. Mert valljuk be: a túl sok stressz miatt már mindenhol veszélyt szimatolt, ott is, ahol minden oka megvan a bizalomra… De ennek vége, és újra helyrebillen a lelki békéje.