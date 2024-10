Kisfia miatt fogyott 18 kilót az édesanya, mesésen néz ki

Mi volt a legnehezebb?!

Kati számára az okozta a legnehezebb kihívást, hogy rendszert vigyen a hétköznapokba.

– Korábban naponta egyszer, esetleg kétszer ettem – árulja el. Az életmódváltás első hónapjában napi hat étkezés volt előírva, utána lecsökkent ötre. Kellett legalább két hét mire megszoktam, hogy ilyen sokszor eszem. Magam sem hittem, hogy ennyi evés mellett tényleg működik majd a fogyás. Most már saját tapasztalatból is tudom, hogy ha nincs meg a napi öt étkezés, akkor este tör rám az éhség, lefekvés előtt. Ha viszont megvan, akkor soha nincs ilyen. Az viszont nem okozott gondot, hogy kisgyerekes szülőként vágtunk bele. A férjem szakács, ha kellett, besegített a főzésbe, a sportot is be tudtuk iktatni, mert amíg az egyikünk elment edzeni, addig a másikunk volt a gyerekkel, de olyan is volt, hogy vittük magunkkal. Petike pedig már ebbe nőtt bele. Most lesz hat éves, sokszor inkább abonnettet kér kenyér helyett, imádja a zöldségeket, gyümölcsöket. Örülök, hogy sikerült az életébe becsempészni az egészségesebb életmódot.