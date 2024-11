Ez a természetes csodaszer még az ecetnél is hatásosabb: így lesznek a fehér ruháid újra ragyogóak!

Téged is kiborít, hogy hiába vigyázol a fehér zoknira, azok néhány használat után úgy néznek ki, minta már több éves darabok lennének? Akkor most van egy jó hírünk a számodra, ugyanis egy a takarítás szakértői elárultak egy trükköt, amellyel fehérítőszer nélkül is visszanyerheted a ragyogó fehérséget – és nem, ez nem az ecet.

Fotó: unsplash.com

A Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks több százezer taggal rendelkező Facebook-csoportban egy bizonyos Katherine Cerpa szó szerint kiteregette a szennyesét. A nő ugyanis elkeseredettségében már a ott kért segítséget a fehér zoknijainak tisztítása végett.

Ezek a zoknik most kerültek ki a mosógépből. Meleg vízzel mostam ki őket, és OxiClean-nel áztattam be

– írta a nő és a szöveghez egy meglehetősen piszkosnak kinéző fehér zokni képét is posztolta.

A segélykiáltás több 100 komment érkezett, és közülük sokan a szódakristályok fehérítő és folteltávolító erejlre esküdtek.

Jane Ireland pl. így kommentelt: „A szódakristályok nagyon jók, és a legtöbb szupermarketben és az online is lehet kapni őket”.

Még egy bónusz tippet is adott hozzájuk:

Attól függően, hogy mennyire foltosak a ruhadarabok, adjunk fél csésze vagy egy csésze szódakristályokat a mosógépbe, és tegyük 60 fokos mosásra.

Michelle Walker is kiegészítette a tanácsokat: „Szódakristályok. Csodálatos cucc. Újra újjá varázsolja a fiúk zoknijait. A szódakristályokat egyenesen a mosógép dobjába teszem”.

Susan Wilson ajánlotta: „Szerezz be szódakristályokat. Ez a legjobb dolog, amit valaha használtam, hogy tisztává tegyem a fiam piszkos fehér zoknijait. Próbálkoztam fehérítővel és ecettel, de ez jobban bevált”

– írja a Mirror.