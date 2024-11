4 csillagjegy, aki azt hiszi: körülötte forog a világ

A következő négy csillagjegy elhiszi: az egész világ köréjük rendeződik. Ők a társaság alappillére, ők azok, akik a munkából a legtöbb részt vállalják, akik a leginkább előre viszik a projekteket, vagy épp nélkülözhetetlenek egy társasági esemény megszervezése során. De vajon tényleg így van, vagy csak szeretik ezt hinni magukról? Tényleg ők lennének a világ közepe? Szerintük bizonyosan. Hogy kik is ők, arról horoszkópjuk árulkodik! Fogadjunk, hogy te is ismersz egy-két ilyen embert...

Vannak csillagjegyek, akik szerint nélkülük nincs sikeres projekt, nincs jó társaság, nincs összetartó erő... Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik az univerzum alapköveinek hiszik magukat, de...

Oroszlán

Hát persze, hogy a Nap uralta Oroszlán vezeti ezt a listát. E jegy szülöttei nem csak szeretnek a középpontban lenni minden pillanatban, de elhiszik, hogy ott is kell lenniük folyamatosan. Persze meg is vannak a tulajdonságaik, amikkel elhitetik másokkal is mindezt: magabiztosak, karizmatikusak, igazi vezető egyéniségek, akik nem félnek az élre állni – ugyanakkor ők sem mindentudók, és noha úgy tűnik, hogy ők lehetnek a megoldás minden helyzetben, ez nem feltétlenül van így. Ugyanakkor tény: ha vezető pozícióba kerülnek, az számukra nem más elnyomásáról szól, csupán saját nagyságuk megmutatásáról.

Kos

A dinamikus, versengő (és bizony sok esetben makacs) kos él-hal a kihívásokért, igyekszik maga körül olyan helyzeteket teremteni, ahol újra és újra megmutathatja képességeit, emiatt pedig hajlamos azt hinni, hogy nélküle még a világ is megszűnik forogni, olyannyira nélkülözhetetlen figura. Természetesen az eredményei őt támasztják alá, azonban az ő esetében is igaz, hogy nem mind arany, ami fénylik... Ugyanakkor az is igaz: azzal, ha középpontban érezhetik magukat, a Kosok folyamatosan a saját határaikat tágítják ki, folyamatosan újabb és újabb leküzdendő akadályokat keresnek, és végső soron valóban újabb és újabb eredményeket érnek el.