Fordult a szerencse kereke: ennek a 4 csillagjegynek lesz mázlija októberben

A szerencse forgandó – tartja a mondás, és az új hónappal bizony új energiák is jönnek az életünkbe. Négy csillagjegy számára most különösen szerencsés lesz az október - hívta fel a figyelmet az Astronet.

Fotó: Pexels

Rák

Lehet, hogy most még nem látod ennek előjelét, de az október nagyon jó energiákat hoz el számodra! Szerelem, munka, pénz – minden területen érezheted a pozitív hatást az októberi szerencsehoroszkóp szerint. Még az is előfordulhat, hogy váratlan lehetőséget kapsz, aminek oka egy új főnök vagy kolléga.

Oroszlán

Ez a hónap a bőséget hozza el számodra. Ez a bőség most sok területen megnyilvánulhat: jelentheti a pénz áramlását, gyermekáldást, a szerelem energiáinak felerősödését. Az biztos, hogy hamarosan tapasztalni fogod, milyen szerencsés ez az időszak a számodra, hisz teljes harmóniában vagy az égi folyamatokkal!

Mérleg

Most sokszoros Mérleg energiák hatnak, hiszen a Nap mellett a Merkúr is itt jár. Igazán sok energiát, életerőt tudhatsz most magadénak, csupa nagyszerű dolog elé nézel, amik kifejezetten inspirálnak, felemelnek. Sok területen előreléphetsz. Szerencsés fordulópont lesz az október a számodra. A sors kegyeltének fogod magad érezni, és hidd el, az is vagy! Nagyon jó hatások érnek most téged, és olyan változások indulnak el az életedben, amik hosszú távra megalapozzák a boldogságodat.

Skorpió

Lassan bontakozik ki ennek az időszaknak az energiája, de ahogy telnek a napok, és közeledik a Skorpió hava, úgy fogsz egyre inkább felszabadulni. Érezheted, ahogy elsimulnak körülötted a gondok, mert az univerzum most mindenben támogat. Tűzz ki most új célokat, mert a vonzás törvénye most működik az életedben. Az ősz a Skorpiók számára belső megnyugvást, elmélyülést is ígér. Gyógyító energiáid felélednek. Ebben az időszakban sokat megértesz, megtanulsz önmagadról és emberi kapcsolataidról.