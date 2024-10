Felizzik a szerelem planétája: 4 csillagjegynek hoz elsöprő szerelmet

Október 17-én az az csütörtökön a Vénusz, a szerelem planétája jegyet vált, és belép az idealista és kalandvágyó Nyilasba. Ez pedig négy csillagjegynek is elsöprő szerelmet hoz - írja az Astronet.

Fotó: Pixabay

Kos

Kirobbanóan jó passzban leszel. Amikor ilyen magas a rezgésed, mindent kedvező fényben látsz, és nem tud neked ellenállni az, akit meg akarsz hódítani a szerelmi horoszkóp szerint. Viszont most akár kockázatot is vállalsz, egy kaland kedvéért… Ezt azért gondold meg jól!

Szerelmi szerencsenapod: november 2., november 12.

Ikrek

A Nyilasba lépő Vénusz népszerűséget hoz. Ezáltal felélénkül a szerelmi életed, hiszen Vénusz, a szerelem bolygója. Viszont olyan kapós leszel, hogy nem győződ a randira jelentkezőket beosztani. Ha független vagy, és most találkozol valakivel, akkor komoly kapcsolat alakulhat ki köztetek. Más a helyzet, ha foglalt vagy: a meglévő kapcsolatod szintet léphet. A párod megkérheti a kezedet, összeköltözhettek, vagy bármilyen közös célt kitűzhettek.

Szerelmi szerencsenapod: október 30, november 3.

Oroszlán

Te igazi nyertese vagy a Nyilasba lépő Vénusz hatásának. Ragyogó kilátások nyílnak meg előtted, kreatív leszel, vicces és érzéki. A szerelemben különösen pozitív hatású a mosoly, az optimizmus. Mindig, de a most induló pár hétben különösen. Te jó vagy ebben.

Szerelmi szerencsenapod: október 30., november 6.

Nyilas

A Nyilas Vénusz miatt az egekben lesz a most következő hetekben a kisugárzásod! Ha szingli vagy, akkor biztosra veheted, hogy most aztán lesz jelentkező bőven. Érdemes most minél többt menend társaságba! Az online ismerkedés is működni fog, de minél hamarabb sürgesd a személyes találkozást is, mert most nagyon meggyőző vagy „élőben”.

Szerelmi szerencsenap: november 2, november 7.