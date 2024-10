4 csillagjegy, akik újra fellobbantanak egy régi szerelmet, ahogy az őszi levelek lehullanak

Idén nyáron nagy az esélye annak, hogy újra összefutsz vele, és olyan lesz, mintha egy perc sem telt volna el. A szenvedély, a kémia – mind ott van még, a felszín alatt várakozva. De most már bölcsebb vagy. Tudod, mit akarsz, és nem félsz utána menni. Ha ez a személy visszatér az életedbe, az azért van, mert így kell lennie. Ne fogd vissza magad, Skorpió. Merülj el mélyen, és nézd meg, hová vezet.

Halak

Álmodozó vagy, és ha szerelemről van szó, mindig is gyenge pontod volt a „mi lett volna, ha” gondolata. Mi lett volna, ha másképp alakulnak a dolgok? Mi lenne, ha kapnál még egy esélyt? A jó hír az, hogy ez az esély talán még a nyár vége előtt megérkezik. Az az elveszett szerelem, amelyet csendben kívánt vissza, és amely valójában soha nem hagyta el a szívedet, újra megjelenik.

De most más. Te is fejlődtél, ő is fejlődött, és az időzítés talán most a legmegfelelőbb. Bízz az intuíciódban, Halak – ritkán tévedsz! Ez az újrakapcsolódás lehet, amiről mindig is álmodtál, vagy egyszerűen csak az a lezárás, amire szükséged van a továbblépéshez. Bármi is legyen, fontos, hogy nyitva tartsd a szíved, és őszinte legyél magaddal, hogy mit is akarsz abban valóban. Néha a múlt nem azért van, hogy ott is maradjon, és ez a nyár talán pont ezt bizonyítja majd számodra.

