Így frissítheted fel a tapétát az otthonodban szakember segítsége nélkül

1.

Tüntessük el a foltokat!

Bárkivel megeshet, hogy a konyhában tevékenykedve kiömlik egy ital vagy sütés közben kifröccsen az olaj. Ilyenkor azonnal távolítsuk el a foltot, mert amikor már beivódott a falba, nehezebb a tisztítás. Nedvesítsünk be egy puha szivacsot, tegyünk rá néhány csepp mosogatószert, és óvatosan dörzsöljük át a szennyeződést! Hagyjuk, hogy megszáradjon.





2.

Firkanyomok a falakon

Van megoldás arra is, ha a gyerek a falon élte ki kreativitását. A ceruzanyomokat egy „mágikus szivacs” segítségével egyszerűen eltávolíthatjuk. Csak nedvesítsük be a szivacsot, és dörzsöljük át a foltot, mintha kiradíroznánk. Akár fehér, akár színes falon is alkalmazhatjuk, de előtte érdemes egy kisebb látható helyen kipróbálni.





3.

Búcsút intünk a penésznek!

A falon megjelenő penész nemcsak csúnya, de egészségtelen is. Soha ne dörzsöljük száraz ronggyal vagy szivaccsal, mert ez elősegíti a penész terjedését. Ehelyett használjunk nedves, penészeltávolító szerrel átitatott szivacsot a tisztításhoz. Ha vegyszermentes megoldást keresünk, próbálkozhatunk ecettel is.





4.

Látványos sérülésekre

Előfordulhat, hogy valamivel felsértettük a festéket. A kisebb, kevésbé látványos sérüléseket és lyukakat hibajavítóval tüntethetjük el a fehér falról. Finom ecsetvonásokkal vigyük fel a területre, majd száradás után dörzsipapírral simítsuk el a javított részt.





5.

A kapcsolók környékén

A piszkos vagy zsíros ujjlenyomatokat nem érdemes mosogatni a villanykapcsolók környékén lévő, mert ezzel csak kárt teszünk a festékben vagy a tapétában. Tegyünk a falra műanyag tapétavédőt a villanykapcsoló és a konnektor köré; ezzel eltüntethetjük a foltokat, ráadásul megvédjük az újabb foltoktól.





6.

Kétszer egymás után

Ha más megoldás nem segít, érdemes kipróbálni a folttakaró festéket. Ez hatékonyan eltünteti a falra került borfoltokat, valamint a sütés közben kicsapódott zsírt és olajat is. Előnye, hogy a későbbi szennyeződésektől is megvédi a falat, mivel a felület mosható és speciális védőréteggel rendelkezik. Fontos, hogy a festéket két rétegben vigyük fel, hogy a foltok biztosan ne látszódjanak meg a falon.





7.

Foltozzuk be ezeket!

Ha a tapétánk piszkos lett, vagy megsérült, először egy vonalzó és sniccer segítségével vágjunk ki egy négyzet alakú darabot a sérült tapétából, majd a maradék tapétából is vágjunk ki egy új darabot, ami kicsit nagyobb, mint a javítani kívánt terület. Ezután kenjünk tapétaragasztót a kivágott részre, és simítsuk rá a helyére az új tapétadarabot.