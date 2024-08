Luxusból luxusba: Berki Mazsi és szerelme is ennek az új divatnak hódol

Berki Mazsi és kedvese nagy utazók, a páros amikor csak teheti, repülőre ül. A klímaváltozás miatt azonban most már nincs értelme meleg tengerpartra menni, hiszen itthon sokszor sokkal forróbb az idő, mint Dél-Európa egyes országaiban. A leleményesebbek - köztük Mazsiék is - ezért már el is döntötték, hogy a nyaralásukat telelésre váltják, és milyen igazuk van!

Berki Mazsiék ezúttal telelni mentek (Fotó: Berki Mazsi)

Szülinap a hűvösben

Berki Mazsi 33 éves lett. Az özvegy a jeles nap alkalmából a párjával, Zoltánnal elhagyták az országot, hogy kettesben ünnepelhessenek. A párosnak nem indult jól a kiruccanása, hiszen a budapesti reptéren már óriási késéssel kellett számolniuk:

11 gépből 10 késésben, köztük a miénk is. Szolid 2 óra 45 percet (de még egy helyben állunk) csúsztunk , így olyan szerencsés vagyok , hogy a 33. életévembe a fellegekbe léphetek be.

- írta Berki Mazsi Instagramon, ahonnan kiderül, hogy időközben azért szerencsésen megérkeztek a kiválasztott célpontra. És, hogy hova mentek? Az új trendeknek megfelelően nem egy délen fekvő ország csodaszép homokos tengerpartjára, hanem északnak vették az irányt és meg sem álltak, Izlandig.

Meseszép helyen ünnepel Berki Mazsi

Berki Mazsi és kedvese egy Vik nevű álomszép falucska lakója lesz egy pár napig. Az Izland legdélebbi részén fekvő településen gleccsereket, buja zöld legelőket, és gyönyörű tengerparti sziklákat lehet fotózni, a bátrabbak pedig belemárthatják a lábukat az északi tenger hideg vízébe is a fekete homokos tengerparton. Nem rossz helyszín egy kis kikapcsolódásra, az biztos!

