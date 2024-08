Tűzhely sem kell hozzá: így készül a mikrós főtt kukorica!

A nyár talán egyik legkedveltebb csemegéje a főtt kukorica, amit otthon is könnyedén elkészíthetünk. Ugyan a nyár lassan a végéhez közeledik, a kánikula továbbra is tombol, így sokan nem szívesen tolnák még feljebb a hőmérő higanyszálát a konyhában, a tűzhely bekapcsolásával. Aggodalomra azonban semmi ok!