Felfedte a trükköt, így szabadult meg önsanyargatás nélkül 54 kilótól a férfi

Közel 54 kilótól szabadult meg egy férfi, és azt is elárulta, hogy csinálta! A 37 éves, Angliában élő Ben Keatley beismerte, hogy unalmában is evett, és borzasztóan megterhelő volt számára a ház körüli munkálatok elvégzése is. Most, hogy több mint félszáz kilótól megszabadult, sokkal energikusabbnak érzi magát! De hogyan sikerült ezt elérnie?

A férfi csatlakozott egy férfiaknak szóló fogyókúrás focicsoporthoz, és egészséges változtatásokat eszközölt az étrendjében - írja a Mirror.

Jó, de furcsa érzés. Sokkal több energiám van arra, hogy minőségi időt töltsek azokkal, akiket szeretek, és éberebb vagyok



– nyilatkozta a férfi, aki még mindig nem tudja felfogni, mennyit fogyott. Bevallotta ugyanakkor, sokáig észre sem vette, milyen rossz formában volt. Szerencsére 2021-ben rájött, hogy nem normális, hogy mindentől kimerül, életmód-változtatási terveit pedig a felesége is támogatta.

Öt perc után kész voltam, alig tudtam mozogni

– nyilatkozta az első focis élményéről, ahol a társai is hasonlóan éreztek, de biztatták egymást, ami sikerre is vezetett! A heti fociedzések mellett Ben úgy döntött, hogy egészségesebb étrendet követ. Tudta, hogy nem lenne képes csak salátát enni, ezért óvatosabb változtatásokat eszközölt, csökkentette például az elfogyasztott cukor mennyiségét. Lassan, de biztosan sikerült elérnie célját, 2021 szeptemberétől 2024 júliusáig több mint 50 kilótól meg is szabadult. Mostanra már képes szigorúbb étrendet is követni, így jelenleg időszakos böjtöt tart, ami azt jelenti, hogy egy hatórás időablakban eszik csak a nap folyamán.