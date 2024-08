Esély sincs az univerzum akaratával szemben, ez történik a csillagjegyekkel

A hétfői nap folyamán gyógyító energiák indulnak útra, amelyek három csillagjegyre lesznek igazán nagy hatással. Az ő életükben a negatív történések hamarosan a háttérbe szorulnak!

A gyógyulás útjára léptél? (Fotó: Pexels)

Kos

Azt veszed észre, hogy túlságosan belemerültél a körülötted lévő drámába, ezért szükséged van egy kis szünetre. Úgy érzed, elszívják az energiáid, márpedig nálad is van egy határ, amikor már a saját igényeidre kell tekintettel lenned. A gyógyító energia a te esetedben az érzelmi távolságtartás, így most egy kicsit befelé koncentrálsz és új erőre kapsz!

Oroszlán

Most különösen nagy szükséged van a szeretetre és a támogatásra, mert az utóbbi időben elhanyagolva érezted magad. Próbáltad nem kimutatni, hogy rosszul vagy, de végre belátod, hogy mindenkinek, így még a tündöklő Oroszlánnak is lehetnek nehezebb időszakai. Hagyd, hogy körülöleljen a gyógyító energia, és túljutsz a problémákon!

Vízöntő

Mostanában mondtak neked néhány olyan dolgot, amit nem szívesen hallottál, főleg, hogy azok nem is voltak maradéktalanul igazak. Egy barátod fogalmazott meg egy erős véleményt, ami nagyon kiakasztott, de lassan felül tudsz kerekedni ezen a bosszantó érzésen. Csak te dönthetsz arról, hogy kit engedsz be az életedbe, és te most az önbecsülésedre hagyatkozol, aminek köszönhetően jobban érzed majd magad!