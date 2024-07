Üzen az univerzum: ezeknek a csillagjegyeknek sorsfordító lesz a Kék Hold

Július 21-én ismét telihold lesz, méghozzá Kék Hold. Ez most feszültséget hoz számos csillagjegynek, viszont sorsfordító kérdéseket is felvet.

Fotó: Pexels

KOS

Nem ez lesz életed legjobb napja. A Kék Hold az arcodba tolja a kérdést: mi a fontosabb, a család vagy a karrier? Ám nem kell szigorúan véve választanod, csak megtanulni, hogyan tudod összeegyeztetni őket. Teliholdtól függetlenül neked mindig csak arra szabd fókuszálnod, ami aktuális. Így nem fogsz annyira elfáradni, mintha folyton ilyeneken őrlődnél…

BIKA

Már megint neked kell körültekintőnek lenned. A telihold a közlekedésben és/vagy közlésben okozhat problémákat. Szóval rendkívüli elővigyázatosságra lesz szükséged az utakon és a beszélgetések során is. Semmiképp se akard a saját igazadat ráerőltetni a másikra! Most sokkal okosabb, ha engedsz. Akkor is, ha ez a nehezebb. Meglátod, így a végén csak te nyerhetsz.

IKREK

Nehogy elkezdd sajnálni magad! És ne úgy fogd fel, hogy mindent meg kell tagadnod magadtól! Sajnos érzékenyen érint a vasárnapi telihold: a kiadás – bevétel egyensúlyára kell ügyelned. Pénzügyi gondjaid lesznek, ha nem fogod vissza magadat. Itt a nyár, jön a nyaralás, már elkezdődtek a nyári leárazások, sok szép színes holmi csábít a kirakatokból. De bölcsebb, ha vársz egy kicsit. Ugyanis ha most mínuszba mész, akkor nehéz lesz visszahoznod a büdzsédet nullára.

RÁK

A telihold a párkapcsolatodat és minden más kapcsolatodat próbára teszi. Ezt nevezik szakító próbának. Ha van párod, akkor legyél vele megértő, türelmes és elnéző! Nem baj, ha határozottan azt gondolod, hogy neked van igazad. Hagyd rá! Vagy be kell vállalnod a szakítás kockázatát. Tedd fel a kérdést magadnak: megéri? Ha nincs most párkapcsolatod, akkor is toleránsnak kell lenned mindenkivel. Sajnos bárkivel konfliktus adódhat.

OROSZLÁN

A vasárnapi telihold emlékeztet, hogy csak te tudsz vigyázni magadra. A mostani telihold a betegség-egészség terén érint téged. Ha egészséges vagy, akkor vigyázz magadra! Már ismerned kell önmagadat annyira, hogy tudd, mikor merülnek az „elemeid”, illetve hogyan kell feltöltened. Amennyiben betegeskedsz, számíts rá, hogy telihold napján felerősödhetnek a tüneteid. Pont azért, hogy ne vedd félvállról. Itt az ideje, hogy végre tegyél a gyógyulásodért!