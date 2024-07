Kell ennél jobb a hőségriadóban? Íme a bazsalikomos citrusleves

A nyári forróságban aligha esnek jól a tartalmas, eltelítő fogások, hiszen a meleg jócskán megviseli a szervezetünket, a nehéz ételek emésztése pedig plusz terhet róna rá. Ehelyett a hűsítő, könnyed recepteket keressük, és ha a folyadékpótlást is megoldjuk vele, az maga a mennyország. Pont, mint ez a bazsalikomos citrusleves.

A legtöbb citrusféle kellemesen hűsítő hatású, különösen jól esnek a nyári melegben. Egy pohár frissen facsart narancslé vagy egy hideg limonádé is jó választás, de a vitamindús gyümölcsökből levest is készíthetünk. Egy különleges alapanyag is került ebbe a finomságba. Ez nem más, mint a citromnád, ami a thai konyhának is közkedvelt összetevője. Próbáljátok ki ezt a semmihez sem fogható frissítő gyümölcslevest, a Mindmegette megmutatja a receptet!

Isteni citrusos leves / Fotó: Mindmegette

BAZSALIKOMOS CITRUSLEVES

Hozzávalók: 1 db citromnád

2 db kezeletlen narancs

1 db kezeletlen citrom

1 db kezeletlen lime

só

cukor

5 dl tejszín

7 dl tej

friss bazsalikom

Elkészítés: