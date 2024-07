Nyakunkon a júliusi újhold: 2 csillagjegy életét fenekestül forgatja fel!

A júliusi újhold 21-én kel fel, és a Bak jegyében ragyog. Mindenki érezni fogja a hatásait, de néhány csillagjegy számára ez egy sorsdöntő időszak lehet arra, hogy új alapokat építsenek az életükbe, és komoly anyagi célokat valósítsanak meg - írja a Bustle.

Két csillagjegy számára létfontosságú, hogyan kamatoztatja az újhold energiáit Fotó: Bors

Kos (március 21. - április 19.)

A júliusi újhold jelentős lökést ad a fegyelemhez és a fókuszáláshoz a szakmai életedben. Hosszabb távú munkahelyi céljaid éppen most világosodnak ki, ezért figyelj arra, mi történik ebben az időben – akár belső érzésekről, akár külső körülményekről van szó. Az univerzum kapcsolatba hoz téged a valódi vágyaiddal és ambícióiddal, és rajtad múlik, hogy bátran és magabiztosan nézel-e szembe velük. Egyetlen cél sem túl magasztos, és egyetlen álom sem túl törekvő ahhoz, hogy megérje elérni, ha rászánod magad! Az ajtók gyorsan kinyílhatnak, és olyan ösvényekre vezetnek, amelyekről soha nem is gondoltad volna, hogy elérhetőek lesznek, ezért addig kell ütnöd a vasat, amíg forró. Ezenkívül különösen bátor leszel, hogy előrelépj a terveid felé, és a siker felé.

Bak (december 22. – január 19.)

A múlt havi újhold arra inspirált, hogy levesd régi bőrödet, és lerázd magadról az öntudatodat, amely visszatart a valódi hitelesség és magabiztosság elfogadásától. Most, július 21-én itt az ideje, hogy cselekedj! Szilárd alapot fektettél le a személyes fejlődésedhez, és most semmi sem tart vissza a következő lépéstől, csak önmagad – tehát ismerd fel, mit akarsz, és tedd meg a soron következő lépést. Nincs idő azon aggódni, hogy mások mit gondolnak. Most ne félj a kevésbé járt utat választani.