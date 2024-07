Itt a nagy Atlantiszi horoszkóp: ez a csillagjegyed a szülinapod alapján!

Atlantisz a neve annak a legendás szigetnek, illetve kontinensnek, amely Platón szerint egy természeti katasztrófa következtében süllyedt el.

Fotó: Pexels

A tengerbe veszett titokzatos kultúrában 9 csillagjegyet tartottak számon. Az Astronet oldala gyűjtötte nemrég ezeket össze, így most születésnapod alapján megismerheted, melyik atlantiszi csillagjegyhez tartozol!

Ösztön csillagjegy

(ha bármely hónap 1-jén, 10-én, 19-én, vagy 28-án születtél)

Az intuíciói vezetnek csalhatatlanul az útadon, ösztönös természet vagy. Gyors észjárásodnak és talpraesettségednek köszönhetően képes vagy megragadni minden lehetőséget, amelyet a sors kínál. Életed során többféle „szerepben” is kipróbálod magad, életutad nagy váltásokkal tarkított.

Egység csillagjegy

(ha bármely hónap 2-án, 11-én, 20-án, vagy 29-én születtél)

Életfeladatod az egység, a közösség megtalálása, ezt fiatal korodban többnyire az emberi kapcsolataidban keresed. Segítőkész természet vagy, ám nagyon függsz a környezet visszajelzéseitől, a megfelelni vágyásod törékennyé tehet. Meg kell tapasztalnod, hogy önmagadban is értékes egész vagy, akkor viszont valódi szellemi vezetővé válhatsz, és mások fognak követni téged!

Jelenlét csillagjegy

(ha bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án születtél)

Képes vagy megélni a pillanat nyújtotta örömöket, ugyanakkor nagyon is gyakorlatias vagy, jól elboldogulsz az életben. Erősséged, hogy át tudod tekinteni a rejtett összefüggéseket is, minden helyzetben hamar rátalálsz a megoldásra. Sok barátod van, mások is szívesen fordulnak hozzád tanácsért.

Erő csillagjegy

(ha bármely hónap 4-én, vagy 13-án, 22-én vagy 31-én születtél)

Erőt sugárzol magadból, bárhol is jelensz meg, mély nyomot hagysz másokban magad után. Biztos kézzel nyúlsz a kényes kérdésekhez is, diplomatikus, higgadt természet vagy, nagy munkabírással. Az üzleti érzéked kiemelkedő, és remekül tudsz motiválni másokat!

Kapcsolódás csillagjegy

(ha bármely hónap 5-én, vagy 14-én, vagy 23-án születtél)

Igazán népszerű vagy, titokzatos kisugárzásoddal egyszerűen vonzod az embereket! Jól bánsz a szavakkal, és remekül értesz ahhoz, hogy összekapcsolj embereket. A karrieredben is kamatoztatni tudod az ismeretségeidet, hajlamos vagy azonban arra, hogy kihasználj másokat!