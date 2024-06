Vigyázz velük: ezzel a három csillagjeggyel a legnehezebb együtt dolgozni

Halak

Ők azok, akik valahogy mindig késnek, akik helyett valahogy mindig be kell ugrani egy értekezletre, vagy valahogy mindig át kell venni tőlük egy-egy feladatot. Víz jegyű álmodozók, akikkel olykor-olykor minta a kommunikáció is nehézkes lenne, hiszen mintha nem lennének teljesen jelen. Ráadásul ha dolgoznak, azt is jóval lassabban teszik, így ha egy részfeladat egy Halak kezében van, garantált, hogy rá vár az egész csapat. Ha azonban a kreatív energiáikat ügyesen aknázod ki, nagyszerű munkaerő válik belőlük – csak ne várd el tőlük, hogy 9-től 5-ig üljenek az irodában, mert az nagyon nem az ő világuk!