Dinasztiák tűntek el a profíria miatt. Királyok vére hordozza az átkot

Egy ritka és rendkívül fura örökletes betegség, amely magyarázatot adhat a vérfarkasok létezésére és több egykori király furcsa viselkedésére is.

Fotó: unsplash.com

Mit kell tudni róla?

A porfíriák a ritka örökletes vérbetegségek csoportja. Az ilyen rendellenességekben szenvedőknek problémái vannak a hem nevű anyag termelésével a szervezetükben. A hem porfirinek olyan vegyi anyagokból állnak, amelyek vashoz kötődnek, a hemoglobin összetevői és segítik a vörösvérsejteket az oxigén szállításában. A hem előállítása egy többlépcsős folyamat a szervezetben. A porfíriás betegek szervezetéből azonban hiányoznak bizonyos enzimek, amelyek szükségesek a folyamat befejezéséhez. Ennek következménye az, hogy a hemoglobin sem termelődik rendesen. Ez a porfirin felhalmozódását okozza a szövetekben és a vérben, ami számos tünetet okozhat, az enyhétől az egészen súlyosig. A férfiak és a nők egyaránt érintettek, bár a nők nagyobb valószínűséggel tapasztalnak tüneteket - írja a Fanny magazin.

A porfíriák fajtái

Az enzimhiba helye szerint, beszélhetünk hepatikus - ilyenkor hibás enzim a májban található - és eritropoetikus porfíriákról, amikor a vörösvértestekben van.

A leggyakoribb porfíriák

1. Akut intermittáló porfíria (AIP) – ez kamaszkor előtt igen ritka. Ennél elsősorban hasi panaszok jelentkeznek, de előfordulhatnak ideggyógyászati és pszichiátriai tünetek is. Jellemző a has görcsös fájdalma, ez gyakran társul álmatlansággal, hányással, székrekedéssel, zavartsággal, hallucinációkkal, lelassult gondolkodással és mozgással, ezenkívül gyakran tapasztalhatók depressziós tünetek. Epilepsziás görcsre hasonlító rohamok is felléphetnek, időszakos izomgyengeség és bénulások alakulhatnak ki, főleg a kezekben és a lábakban. További jele lehet a magas vérnyomás és szapora szívdobogásérzés. A tünetek szakaszosan jelentkeznek, időnként fellángolnak, majd javulást mutatnak. Egy speciális változata is létezik nők esetében, amelynél közvetlenül a menstruáció előtt rosszabbodnak a tünetek.

2. Porfíria cutanea tarda (PCT) – kizárólag felnőttkorban jelentkezik. Erre leginkább a fényérzékenység jellemző. A napfénynek kitett területek nagyon hamar kipirosodnak, leégnek, sokszor hólyagok is kialakulnak, melyek helyén maradandó hegek keletkezhetnek. Tipikus tünete a ruhával nem fedett bőrterületek - mint például a kézhát - barnás elszíneződése. Szintén gyakori tünet a vizelet sötét elszíneződése, mely állás után tovább sötétedik.