Mérgezett hamburgert evett a kislány a népszerű gyorsétteremben, maradandó agykárosodása lett

Azzal mindenki tisztában van, hogy a gyorséttermi ételek nem egészségesek. Olyan adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással vannak a szervezetünkre, mindemellett pedig rettenetesen hizlalnak. Egy kiadós ebéd egy gyorsétteremben bőven meghaladhatja a napi ajánlott kalóriabevitelt. Ennek ellenére mégis járunk ide étkezni és szeretjük, hiszen nagyon finom ételeket kapunk, ráadásul pillanatok alatt megkapjuk. Sajnos azonban most szörnyű történetet osztottak meg.

Kevesen tudnak ellenállni egy finom hamburgernek

Hazánkban nincs túl sok gyorséttermi lánc, Amerika azonban ezeknek Mekkája. Számtalan olyan gyorsétterem van ott, ami Európában nincs: ott van például a Jack in the Box, a Denny's, az In-N-Out Burger, a Taco Bell, az egyik legnépszerűbb, az európaiak körében is ismert étterem pedig a Wendy's, amely legendásan finom burgereket kínál. Most azonban csúnya perrel kerültek szembe.

Aspen Lamfers 11 éves volt, amikor edzés után beült a Wendy'sbe, hogy egyen egy finom hamburgert. Nagy örömmel fogyasztotta el, hamarosan azonban aggasztó tüneteket kezdett érezni. Három nappal az étkezés után nagyon rosszul lett, gyomorfájdalmai, láza, hányingere és hasmenése volt, pár nappal később pedig állapota tovább romlott, székletében vért találtak. A kórházban azonnal ellátták, heves hasi fájdalmai azonban nem szűntek. Hemolitikus urémiás szindróma alakult ki nála, amely súlyos életveszélyes betegség, amely vese- vagy májelégtelenséget okozhat.

Teen girl suffers lasting brain damage after food from 'putrid' Wendy's https://t.co/cRTXpahp8O — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) April 18, 2024

Három nappal később erős fejfájásra panaszkodott, majd lezsibbadt a bal oldala, arca pedig megereszkedett. Azonnali neurológiai vizsgálatot rendeltek el, s kimutatták, hogy az egyik agyfélteke nem mutat aktivitást, és valamilyen fertőzés húzódott az agyára. Hetekig tartották kórházban. Később kiderült, hogy a Wendy'sben mérgezett hamburgereket adtak, és hogy amerikaiak ezreit betegítették meg. A kislány kognitív képességei hatalmasat zuhantak. Korábban éltanuló volt és rendszeresen sportolt. Most jelentősen lemaradt a társaihoz képest, mert agyi képességei nagyot zuhantak. Már sportolni sem tud - írja a The Sun.